ジョサマイシン医薬品の世界市場2025年、グローバル市場規模（ジョサマイシン錠剤、ジョサマイシンプロピオネート顆粒）・分析レポートを発表
2025年8月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ジョサマイシン医薬品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ジョサマイシン医薬品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
──────────────────────────
市場概要
最新調査によると、世界のジョサマイシン医薬品市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万に調整される見込みであり、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と予測されています。背景として、世界の医薬品市場は2022年に1兆4,750億USD規模に達し、今後6年間で年平均5%の成長が見込まれています。医薬品市場は化学薬品とバイオ医薬品に大別され、2022年時点でバイオ医薬品は3,810億USD、化学薬品市場は2018年の1兆50億USDから2022年には1兆940億USDへ拡大しました。
成長要因としては、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、民間・政府による製薬分野への資金投入、研究開発活動の活発化が挙げられます。一方で、厳格な規制、研究開発コストの高さ、特許切れによる影響などの課題も存在します。特にCOVID-19パンデミックはワクチン開発やサプライチェーン管理の重要性を浮き彫りにし、製薬企業の機動性と公衆衛生ニーズへの即応性が求められることを示しました。
──────────────────────────
市場範囲と分析対象
本レポートでは、ジョサマイシン医薬品産業チェーンの発展状況を概観し、病院薬局（ジョサマイシン錠剤、ジョサマイシンプロピオネート顆粒）や小売薬局（同製品）の市場動向を分析しています。また、先進国および新興国市場の主要企業を対象に、最先端技術、特許、注目アプリケーション、市場トレンドを調査しています。
──────────────────────────
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は政府施策や消費者意識の高まりにより安定成長を示しています。アジア太平洋地域では特に中国が国内需要の旺盛さ、政策支援、強力な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアなども着実な拡大が見込まれます。南米や中東・アフリカでも需要が徐々に拡大しています。
──────────────────────────
分析アプローチ
本レポートはマクロ分析として以下を実施しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（トン）、売上高、タイプ別（ジョサマイシン錠剤、ジョサマイシンプロピオネート顆粒）の市場シェアを把握。
● 産業分析：政策や規制、技術革新、消費者嗜好、需給バランスを分析し、成長要因と課題を整理。
● 地域分析：政府インセンティブ、経済状況、インフラ、消費行動の差異を評価。
● 市場予測：成長率、需要予測、新興トレンドの特定。
──────────────────────────
詳細市場分析
● 企業分析：Astellas Pharma Inc.、Guanghua Pharmaceutical、Minsheng Pharmaceutical、Suzhou No.1 Pharm、Southwest Pharmaceutical、Wanbang Biopharmaceuticals、Bayerなどの財務状況、製品ポートフォリオ、市場戦略を調査。
● 消費者分析：病院薬局や小売薬局における購入動機、製品評価、利用傾向を調査。
