「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」数量限定で2025年9月1日（月）新発売
ちいかわたちが、忙しい朝にほっとするひとときをお届け
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、スティックミックス製品（※1）「ネスカフェ ふわラテ」シリーズから、イラストレーターのナガノ氏による人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたデザインの「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」を、2025年9月1日（月）より数量限定で発売します。なお、当製品のパッケージやキャンペーン用のオリジナルグッズは、「ネスカフェ ふわラテ」のためのオリジナルデザインとなります。（※1）コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品
■製品概要
製品名：ネスカフェ ふわラテちいかわアソートパック 15本入り
希望小売価格（税込）：494円
発売日：2025年9月1日（月）より順次発売（※2）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※3）、通販サイト、ネスカフェ 原宿、ちいかわらんど、ちいかわマーケット(※2)いずれの販売先においても、予定数量がなくなり次第、販売を終了します。（※3） 一部取扱のない店舗もあります。
■「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施！
「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」の発売を記念して、「ふわラテ」を1個 または3個購入した際のレシートを撮影し、特設サイト上にアップロードすると、ちいかわオリジナル壁紙やグッズが当たるキャンペーンを2025年9月1日（月）より実施します。
実施期間： 2025年9月1日（月）～11月16日（日）
対象製品： 「ふわラテ」 全種 と 「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」
賞品：
「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル壁紙
対象製品を1個以上お買い上げで、4種類の中から1種類を全員にプレゼントします。（※4）
「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル赤マグ
対象製品3個以上お買い上げで、抽選で3,333名様にプレゼントします。
応募方法：
①対象製品を1個 または 3個以上購入します。
②購入レシートの上部から合計金額までを入れて撮影します。（※5）
③特設サイト内にて注意事項を確認します。
④規約に同意し、必要情報の入力とレシート画像をアップロードし、応募ボタンを押して応募完了です。
（※4）1回の応募で1種の壁紙がランダムで当たります。（※5）購入日時、商品名・購入金額がはっきりと写った状態になるよう撮影してください。
特設サイト： https://nestle.jp/brand/nescafe/fuwalatte-autumnCP/
※サイトオープン日は2025年9月1日（月）です。
■「ちいかわ」について
時には辛いことで泣いちゃうけれど「ちいかわ」の周りにはやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん！イラストレーター・ナガノによる大人気マンガ「ちいかわ」のアニメが、めざましテレビで放送中
©nagano / chiikawa committee
以上
