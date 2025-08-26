「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」数量限定で2025年9月1日（月）新発売

「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいが楽しめ、バラエティ豊かなラインナップが特長のスティックミックス製品です。このたび発売する「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」には、人気フレーバー4種類（「ネスカフェ ふわラテ 4本」、「同 ハーフ&ハーフ 4本」、「同 まったり深い味 4本」、「同 ほっこりカフェインレス 3本」）がアソートされた限定製品です。