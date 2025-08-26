こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あの「キットカット」が飲み物に！？「ネスカフェ キットカット ラテ」2025年9月1日（月）新発売
「キットカット」と「ネスカフェ」が織りなす新感覚ラテ
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、スティックミックス（※1）の新製品として「ネスカフェ キットカット ラテ」を、2025年9月1日（月）に発売します。（※1）コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品
「ネスカフェ キットカット ラテ」は、多くの方に親しまれている「キットカット」の味わいをラテで楽しめる製品です。コーヒーの豊かな風味、まろやかなチョコレートとウエハースの香ばしさが絶妙に調和し、「キットカット」を思わせる奥深い味わいが楽しめます。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができ、ふんわり泡立つクリーミーな口あたりとともに、コーヒー、カカオ、そしてウエハースの香ばしい風味が口いっぱいに広がります。（ウエハース香料使用／ココアパウダー3%配合）
毎日の“ブレイク”にぴったりな「ネスカフェ キットカット ラテ」は、ほっとひと息つきたいリラックスタイムや、自宅でのちょっとしたご褒美にぴったりの一杯です。ちょっとしたひと息を、心はずむ時間に変えて、もうひと頑張りを応援します。新しい味わいがもたらす笑顔とともに、皆様に「キット、はずむひととき」を届けます。
＜お湯を注ぐだけで簡単！＞
ホットの場合
①マグカップにスティック1本分を入れる。
②お湯（180ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。
アイスの場合
①マグカップにスティック1本分といつもの半分のお湯（90ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。
②たっぷりの氷を入れ、よくかき混ぜる。
■製品概要
製品名： ネスカフェ キットカット ラテ
内容量： 4本
希望小売価格（税込）：398円
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※2）、通販サイト
（※2）一部取扱のない店舗もあります。
以上
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、スティックミックス（※1）の新製品として「ネスカフェ キットカット ラテ」を、2025年9月1日（月）に発売します。（※1）コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品
「ネスカフェ キットカット ラテ」は、多くの方に親しまれている「キットカット」の味わいをラテで楽しめる製品です。コーヒーの豊かな風味、まろやかなチョコレートとウエハースの香ばしさが絶妙に調和し、「キットカット」を思わせる奥深い味わいが楽しめます。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができ、ふんわり泡立つクリーミーな口あたりとともに、コーヒー、カカオ、そしてウエハースの香ばしい風味が口いっぱいに広がります。（ウエハース香料使用／ココアパウダー3%配合）
毎日の“ブレイク”にぴったりな「ネスカフェ キットカット ラテ」は、ほっとひと息つきたいリラックスタイムや、自宅でのちょっとしたご褒美にぴったりの一杯です。ちょっとしたひと息を、心はずむ時間に変えて、もうひと頑張りを応援します。新しい味わいがもたらす笑顔とともに、皆様に「キット、はずむひととき」を届けます。
＜お湯を注ぐだけで簡単！＞
ホットの場合
①マグカップにスティック1本分を入れる。
②お湯（180ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。
アイスの場合
①マグカップにスティック1本分といつもの半分のお湯（90ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。
②たっぷりの氷を入れ、よくかき混ぜる。
■製品概要
製品名： ネスカフェ キットカット ラテ
内容量： 4本
希望小売価格（税込）：398円
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※2）、通販サイト
（※2）一部取扱のない店舗もあります。
以上