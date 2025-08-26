あの「キットカット」が飲み物に！？「ネスカフェ キットカット ラテ」2025年9月1日（月）新発売







「ネスカフェ キットカット ラテ」は、多くの方に親しまれている「キットカット」の味わいをラテで楽しめる製品です。コーヒーの豊かな風味、まろやかなチョコレートとウエハースの香ばしさが絶妙に調和し、「キットカット」を思わせる奥深い味わいが楽しめます。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができ、ふんわり泡立つクリーミーな口あたりとともに、コーヒー、カカオ、そしてウエハースの香ばしい風味が口いっぱいに広がります。（ウエハース香料使用／ココアパウダー3%配合）毎日の“ブレイク”にぴったりな「ネスカフェ キットカット ラテ」は、ほっとひと息つきたいリラックスタイムや、自宅でのちょっとしたご褒美にぴったりの一杯です。ちょっとしたひと息を、心はずむ時間に変えて、もうひと頑張りを応援します。新しい味わいがもたらす笑顔とともに、皆様に「キット、はずむひととき」を届けます。＜お湯を注ぐだけで簡単！＞ホットの場合①マグカップにスティック1本分を入れる。②お湯（180ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。アイスの場合①マグカップにスティック1本分といつもの半分のお湯（90ml）を注ぎ、軽くかき混ぜる。②たっぷりの氷を入れ、よくかき混ぜる。