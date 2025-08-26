こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 白馬】肉厚なジャンボ椎茸を贅沢に挟んだ 秋らしいグルメバーガー「信州産きのこ尽くしのマウンテンバーガー」を発売
期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日)
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)までの期間、香り豊かな信州産きのこにこだわり、食欲の秋にふさわしいボリューミーなグルメバーガー「信州産きのこ尽くしのマウンテンバーガー」を発売いたします。
今秋のグルメバーガーは白馬の秋を満喫したあと、食欲の秋を最大限にご堪能いただけるようボリューミーさだけでなく、地元食材をふんだんに使用して味と香りにもこだわりました。食べ応えのあるビーフパテの間には、肉厚でジューシーな信州産ジャンボ椎茸を豪快に挟み、付け合せにも芳醇な香りと独特な食感が特徴の舞茸フライを添えた、きのこ尽くしの一品となっています。
白馬ならではの美しい三段紅葉を楽しみながら、白馬の秋のアクティビティを体験したあとは、ボリューム満点のバーガーをコートヤード・バイ・マリオット 白馬にてご堪能ください。
■「信州産きのこ尽くしのマウンテンバーガー」について
分厚く仕上げたビーフパテの間には、肉厚でジューシーな信州産ジャンボ椎茸を豪快に挟み、食欲の秋を最大限にご堪能いただける1品。柔らかくほぐれたビーフのジューシーな旨味と、その肉汁を吸い込んだ信州産のジャンボ椎茸。一口頬張れば、何層にも連なる具材の味わいを贅沢に感じることができるグルメバーガーです。
アラカルト「信州産きのこ尽くしのマウンテンバーガー」概要
期間： 2025年9月1日(月)～11月30日(日) ※除外日2025年11月17日(月)～20日(木)
料金： 6,000円
時間： 18:00～22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com
