10万票の投票から1位に選ばれた復活フレーバー「推しきのこの山味わいバニラ」 9月2日　期間限定発売

計10万票の投票から1位に選ばれました！

2.3万票を獲得し、逆転勝利を収めた復活フレーバー 「推しきのこの山味わいバニラ」 9月2日 期間限定発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、今年発売50周年を迎える「きのこの山」より、過去に発売された期間限定フレーバーから、お客さま投票で復活希望1位となった「きのこの山 バニラ」を「推しきのこの山味わいバニラ」として、2025年9月2日から全国にて期間限定で発売します。







「推しきのこの山味わいバニラ」（64ｇ）

価格：オープンプライス

「きのこの山」50周年施策の一つとして「歴代きのこの山復活投票」を行い、最終投票数計10万票のうち、2.3万票を「きのこの山 バニラ」が獲得し、「みんなの推しきのこの山No.1」に輝きました。途中経過では1位が「きのこの山 味わいキャラメル」、2位が「きのこの山 ティラミス味」だったものの、最終的には2位に約3千票の差をつけて「きのこの山 バニラ」が逆転勝利を収め、この度復活発売となりました。

当商品は、マダガスカル産バニラシードを使用※したバニラ味のチョコに、カリッとしたココアクラッカーを合わせ、濃厚でコクのある味わいをお楽しみいただけます。投票サイトでは、「きのこの山」のキャラクター「きの山さん」が、各フレーバーをイメージしたイラストで登場しました。投票数が増えると、イラストのキャラクターからAIが生成した人間のキャラクターに進化し「推し」として応援できたことから、パッケージには表彰ステージをデザインし、投票していただいたお客さまへの感謝の気持ちを表現しています。

当社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプトである「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※製品中0.02％

■投票数による「きのこの山 バニラ」のキャラクターの変化

■歴代きのこの山復活投票結果

・投票期間：2024年10月～2025年1月

・対象フレーバー：計8種

（ティラミス味、ブルーベリー、クリーミーアーモンド、味わいキャラメル、ベルガモットミルクティー味、ミックスフルーツ味、ほうじ茶ラテ味、バニラ）

・1位：きのこの山 バニラ 23,488票

・2位：きのこの山 味わいキャラメル 20,433票

・3位：きのこの山 ティラミス味 13,957票

・4位：きのこの山 ほうじ茶ラテ味 13,896票

・5位：きのこの山 ブルーベリー 9,116票

・6位：きのこの山 クリーミーアーモンド 8,522票

・7位：きのこの山 ベルガモットミルクティー味 7,638票

・8位：きのこの山 ミックスフルーツ味 4,929票

計101,979票

・投票サイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/cmp/kinoko-fukkatsu/