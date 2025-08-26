10万票の投票から1位に選ばれた復活フレーバー「推しきのこの山味わいバニラ」 9月2日　期間限定発売

写真拡大 (全8枚)

計10万票の投票から1位に選ばれました！
2.3万票を獲得し、逆転勝利を収めた復活フレーバー 「推しきのこの山味わいバニラ」 9月2日　期間限定発売／全国

 

　株式会社 明治（代表取締役社長：八尾　文二郎）は、今年発売50周年を迎える「きのこの山」より、過去に発売された期間限定フレーバーから、お客さま投票で復活希望1位となった「きのこの山 バニラ」を「推しきのこの山味わいバニラ」として、2025年9月2日から全国にて期間限定で発売します。



「推しきのこの山味わいバニラ」（64ｇ）
価格：オープンプライス

 

　「きのこの山」50周年施策の一つとして「歴代きのこの山復活投票」を行い、最終投票数計10万票のうち、2.3万票を「きのこの山 バニラ」が獲得し、「みんなの推しきのこの山No.1」に輝きました。途中経過では1位が「きのこの山 味わいキャラメル」、2位が「きのこの山 ティラミス味」だったものの、最終的には2位に約3千票の差をつけて「きのこの山 バニラ」が逆転勝利を収め、この度復活発売となりました。

 

　当商品は、マダガスカル産バニラシードを使用※したバニラ味のチョコに、カリッとしたココアクラッカーを合わせ、濃厚でコクのある味わいをお楽しみいただけます。投票サイトでは、「きのこの山」のキャラクター「きの山さん」が、各フレーバーをイメージしたイラストで登場しました。投票数が増えると、イラストのキャラクターからAIが生成した人間のキャラクターに進化し「推し」として応援できたことから、パッケージには表彰ステージをデザインし、投票していただいたお客さまへの感謝の気持ちを表現しています。

　当社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプトである「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※製品中0.02％

 

投票数による「きのこの山 バニラ」のキャラクターの変化

 

 

■歴代きのこの山復活投票結果

・投票期間：2024年10月～2025年1月

・対象フレーバー：計8種

（ティラミス味、ブルーベリー、クリーミーアーモンド、味わいキャラメル、ベルガモットミルクティー味、ミックスフルーツ味、ほうじ茶ラテ味、バニラ）

 

1位：きのこの山 バニラ 23,488

・2位：きのこの山 味わいキャラメル 　20,433票

・3位：きのこの山 ティラミス味　 13,957票

・4位：きのこの山 ほうじ茶ラテ味　　　　　　 13,896票

・5位：きのこの山 ブルーベリー　　　　　　　　9,116票

・6位：きのこの山 クリーミーアーモンド　　　　8,522票

・7位：きのこの山 ベルガモットミルクティー味　7,638票

・8位：きのこの山 ミックスフルーツ味　　　　　4,929票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計101,979票

・投票サイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/cmp/kinoko-fukkatsu/

 