その一瞬さえ美しく。コンパクトボディに、妥協なきパワーを搭載したAMD Radeon RX9000シリーズ グラフィックスボード登場！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、AcerのゲーミングブランドNitro (ニトロ) より、ゲーミングブランドPredator(プレデター) の冷却技術 「FrostBladeファン」を搭載した、AMD Radeon RX9000シリーズ グラフィックスボード「AN-RX9060XT-16G-OCC」を、Acer公式オンラインストアおよびAmazonにて、本日8月26日より順次発売いたします。

超高速なRadeon RX9000シリーズは、次世代のRDNA(TM)４アーキテクチャを採用し、最大8K対応の圧倒的なビジュアルを実現します。最大3.32GHzのブーストクロックと16GB GDDR6 128bit ビデオメモリを搭載。さらに、AMD FidelityFX(TM) Super Resolution 4 によるAIアップスケーリングと、対応ゲームへの高度なフレーム生成で、高画質かつなめらかなゲーム体験を提供します。またRDNA(TM)４の進化したレイトレーシングとAMD Radiance Display(TM) Engineにより、没入感ある映像と圧巻のグラフィックスを描き出します。

「Acer Nitro Radeon RX 9060」は、コンパクトな設計でありながら、日常的なゲームプレイや作業をスムーズにこなせるパフォーマンスを備えています。省スペースな筐体にも無理なく収まり、エアフローを妨げずにシステム全体のバランスを最適化。静音性や冷却性にも考慮されたグラフィックスカードです。

2つのDisplayPortとHDMI 2.1aにより、最大3台のディスプレイをシームレスに接続し、快適なマルチモニター環境を構築できます。さらに、PCI Express 5.0×16対応により、従来の2倍以上の帯域幅を確保し、超高速データ転送が可能に。GPUの性能を最大限に引き出し、ゲーミングはもちろん、映像編集や3DCG制作などのクリエイティブ作業も圧倒的なスピードと滑らかさでサポートします。

高強度なアルミニウム製バックプレートと金属製の補強ストリップを採用し、構造の堅牢性と放熱性能を両立。銅製ベースでGPUの熱を効率的に吸収し、無酸素ヒートパイプと3つの放熱ベントで素早く冷却します。さらに、高伝導性サーマルパッドと高耐久コンデンサーを搭載。通常の2.5倍の寿命を誇るコンデンサーと堅牢なPCB基板により、長時間の高負荷にも耐える安定したパフォーマンスをかなえます。

さらに、驚異的な冷却テクノロジー、Nitro FrostBlade 4.0ファンを2基搭載。デュアルボールベアリングシステムと潤滑オイル、そしてカウンタースピン設計により、ノイズを抑えながら驚くべき冷却効果を発揮します。

DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6対応で、高品質な3Dレンダリングによる圧倒的リアリズムと没入感を実現。レイトレーシングをはじめとする最新のグラフィックス技術に対応し、ゲーム体験を次のステージへと引き上げます。

製品公式ページ

「AN-RX9060XT-16G-OCC」: https://www.acer.com/jp-ja/desktops-and-all-in-ones/components/acer-nitro-radeon-rx-9060-xt-oc-16g

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250826

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.