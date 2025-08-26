【和食さと】秋の味覚『初秋のテイクアウト』が販売開始!!

SRSホールディングス株式会社

<販売期間> 2025年8月28日(木)～10月1日(水)

■一足早く秋の訪れ♪秋の味覚の王様「松茸」や北海道産の「秋刀魚（さんま）」など♪

国内199店舗を展開する「和食さと」では、8月28日(木)からの期間限定で秋の味覚たっぷりなテイクアウト商品を販売します。今回販売する商品は、秋の味覚の王様「松茸」入りの牛すき重や、秋の風物詩「秋刀魚」や「さつまいも」、「黒舞茸」が入った季節の特選天重、お弁当定番のおかずに「松茸ご飯」を添えた「秋の行楽弁当」をご用意しております。さらにお月見シーズンにぴったり!?な胡麻団子を12個テイクアウトで販売! 満月をながめながら、秋の風情を味わえる一品です。

家でも秋の味覚を存分に楽しめるこの機会に、ぜひ和食さとのテイクアウトをご利用ください。

■初秋のおすすめテイクアウト

(1)「秋の行楽弁当」１,３１９円（税込１,４２３円）

旬の松茸ご飯と、焼き魚や海老天、若鶏の唐揚げなどの定番おかずを詰め合わせた秋の行楽にぴったりなお弁当です。

(2) 「松茸入り牛すき重」 １,２９９円（税込１,４０２円）

お肉たっぷりの牛すきに、「松茸」の風味が加わった秋らしい豪華なお重をお楽しみください。

(3)「季節の特選天重（秋）」１,２９９円（税込１,４０２円）

北海道産の秋刀魚や黒舞茸、さつまいもなどの旬の食材と海老天3尾がのった豪華な天丼です。すだちを搾ってどうぞ♪

(4)「胡麻団子（12個）」６９９円（税込７５４円）

外はカリっと香ばしく揚がった衣にふわっと広がるごまの風味。家族みんなで楽しめる味わいで、お月見の団らんのひとときをお過ごしください!

和食さとアプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスをご利用頂けます。事前予約が可能なので、店舗で待たずに商品を受け取れたり、会計を事前に決済できたりととても便利な機能です。

【キャンペーン概要】

■対象店舗 和食さと全店

■販売期間 2025年8月28日(木)～10月1日(水)まで

■販売時間 １１：００～２２：００

※一部店舗では商品内容、器が異なる場合があります。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※各商品は、ご注文を頂いてから調理するためお時間を頂く場合があります。

※本キャンペーンは予告なく休止/変更する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/