¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¡È¤Æ¤Å¤¯¤ê¤Î½©¡É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡õ¤ª¹á¡¦¹á¤êÂÞ¡ØÇ¦Î¤¹©Ë¼ ½©¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¶µ¼¼¡Ù 9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê ¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ë¤Æ¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë½©¤Î¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇ¦Î¤¹©Ë¼ ½©¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¶µ¼¼¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¦Î¤¹©Ë¼¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥Èºî¤êÂÎ¸³¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î¥Óー¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºîÀ®¤·¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤âÎÉ¤·¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Áー¥Õ¤Î¶ÒÃåÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¹á¤ê¤ÎÅç¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ°ì¤Î¤ª¹áÀ¸»ºÃÏ¡¦Ã¸Ï©Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤ª¹áºî¤êÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¹á¤êÂÞºî¤êÂÎ¸³¡×¤âÉü¹ï³«ºÅ¡ª¤ª¹áºî¤ê¤Ç¤ÏÇ¦Î¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤Î¥Þー¥¯¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Î²ÈÌæ¡×¤Ê¤É¤Î·¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¹á¤êÂÞºî¤ê¤Ç¤ÏÁ´8¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃåÂÞ¤«¤é1¤Ä¤òÁª¤ó¤ÇÄº¤¡¢Ä´¹ç¤·¤¿¹á¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¹á¤ê¤ÎÅç¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹áÎÁ¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹á¤ê¡É¤òÄ´¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ê¥ë¥È¤ä¥µ¥¹¥±¡¢¥µ¥¯¥é¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½©¤Î¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡¡³µÍ×
´ü´Ö¡§
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§
11:00~16:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì 15:30¡Ë
ÆâÍÆ¡§
ÆüËÜºÇÂç¤Î¤ª¹áÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃ¸Ï©Åç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹áÎÁ¡¦ÀºÌý¡¦À÷ÎÁ¡¦·¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤Î ¡È¤ª¹á¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡Ö¤ª¹áºî¤êÂÎ¸³¡×¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Áー¥Õ¤ÎÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¡Ö¹á¤êÂÞÂÎ¸³¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òºî¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºîÂÎ¸³¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§
¡ÖNARUTO¡õBORUTOÇ¦Î¤¡×Æâ¡¢Ç¦Î¤¹©Ë¼
ÎÁ¶â¡§
¡Ê1¡Ë¤ª¹áºî¤êÂÎ¸³¡¿500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¹á¤êÂÞÂÎ¸³¡¿500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê3¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºîÂÎ¸³¡¿1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
URL¡§https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø