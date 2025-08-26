世界のタイヤ用スノーソックス市場成長率：2031年までに4.2%に達する見込み
2025年8月26日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「タイヤ用スノーソックス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発行しました。本調査では、タイヤ用スノーソックス市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。タイヤ用スノーソックス市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
タイヤ用スノーソックスの市場規模と成長予測（2025~2031）
タイヤ用スノーソックスの世界市場は、2024年に717百万米ドルと推定され、2025年には744百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で推移し、2031年には953百万米ドルに拡大すると見込まれています。タイヤ用スノーソックス市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
タイヤ用スノーソックスは、布製のカバーを自動車タイヤに装着し、雪道や凍結路面でのグリップ力を向上させるための補助具です。特殊繊維素材を使用し、路面上の雪や水分を吸収・排出することで摩擦を高め、スリップを防止します。チェーン規制下でも使用可能な製品が多く、金属チェーンに比べて軽量で、取り付けや取り外しが容易である点が特徴です。また、走行時の騒音や振動が少なく、乗り心地を損なわないことから都市部での使用にも適しています。欧州や日本では、非金属チェーンとして法的に認可された製品も増加しており、冬季の緊急用備品として普及が進んでいます。SUV、乗用車、商用車まで幅広く対応可能で、携帯性に優れた安全対策用品として需要が高まっています。
タイヤ用スノーソックス市場の主要セグメント
本レポートでは、タイヤ用スノーソックス市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：13-17 Inches Tire、 18-21 Inches Tire、 Beyond 21 Inches Tire
タイヤ用スノーソックス市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Passenger Cars、 Commercial Vehicles
タイヤ用スノーソックスの市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：ISSE、 Autosock、 atliprime、 JSHANMEI、 Security Chain、 VeMee、 Shark Industries、 Qoosea、 MATCC、 ATLI
タイヤ用スノーソックス市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、タイヤ用スノーソックス市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。
