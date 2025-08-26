サージカルバキュームレギュレーター市場、2025年に174百万米ドル、2031年には232百万米ドル到達へ
2025年8月26日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「サージカルバキュームレギュレーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、サージカルバキュームレギュレーター市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．サージカルバキュームレギュレーター市場規模
サージカルバキュームレギュレーターの世界市場規模は2024年に166百万米ドルと推定され、2025年には174百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が232百万米ドルに達すると見込まれています。
サージカルバキュームレギュレーターは、手術室や集中治療室で使用される医療機器で、医療用吸引システムの負圧を精密に制御する装置です。手術時の出血や体液、分泌物を効率的かつ安全に除去し、術野をクリアに保つことで医師の視認性と操作性を向上させます。主に壁面真空源や中央吸引システムに接続して使用し、ダイヤルやデジタルパネルで負圧レベルを細かく調整できます。過負圧を防ぐ安全弁や逆流防止機構、滅菌対応のフィルターを搭載したモデルも多く、感染対策や患者安全性に配慮した設計が特徴です。心臓外科、脳外科、整形外科など幅広い外科領域で不可欠な機器であり、精密制御技術と衛生管理性能の両立が求められています。
２．サージカルバキュームレギュレーター市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
サージカルバキュームレギュレーター市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Ohio Medical、 Amico、 Precision Medical、 Air Liquid Healthcare、 Integral、 Allied Healthcare Products、 Shanghai Amcaremed Technology、 Acare、 Hersill
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
サージカルバキュームレギュレーター市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Analog Vacuum Regulator、 Digital Vacuum Regulator
用途別：Hospital、 Clinic、 Surgery Center
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
