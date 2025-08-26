吸収性硬膜パッチ業界の市場動向：2031年には431百万米ドル規模に成長
2025年8月26日に、QYResearch株式会社は「吸収性硬膜パッチ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、吸収性硬膜パッチの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、吸収性硬膜パッチの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．吸収性硬膜パッチ市場概況
吸収性硬膜パッチは、頭蓋内手術や脊椎手術などで損傷した硬膜（脳や脊髄を覆う膜）を補修・再建するために使用される医療用生体材料です。主にコラーゲン、ゼラチン、ポリグリコール酸（PGA）、ポリ乳酸（PLA）などの生体吸収性ポリマーを基材とし、手術後に体内で自然分解・吸収されるのが特徴です。これにより、二次手術によるパッチ除去が不要となり、患者負担を軽減します。高い生体適合性と止水性を備え、髄液漏れ防止や感染リスク低減に寄与します。近年は、自己組織再生を促進する成長因子添加型やナノファイバー技術を活用した高機能製品も開発されており、神経外科・整形外科領域で重要性が高まっています。
2024年における吸収性硬膜パッチの世界市場規模は、308百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2031年までに431百万米ドルに達すると予測されている。
２．吸収性硬膜パッチの市場区分
吸収性硬膜パッチの世界の主要企業：Medprin Biotech、 Aesculap（B. Braun）
上記の企業情報には、吸収性硬膜パッチの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
吸収性硬膜パッチ市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Synthetic Fiber、 Biofilm
用途別：Connective Tissue Structure、 Dura Repairment、 Others
また、地域別に吸収性硬膜パッチ市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1397749/absorbable-dural-patch
【総目録】
第1章：吸収性硬膜パッチの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：吸収性硬膜パッチメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、吸収性硬膜パッチの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
１．吸収性硬膜パッチ市場概況
吸収性硬膜パッチは、頭蓋内手術や脊椎手術などで損傷した硬膜（脳や脊髄を覆う膜）を補修・再建するために使用される医療用生体材料です。主にコラーゲン、ゼラチン、ポリグリコール酸（PGA）、ポリ乳酸（PLA）などの生体吸収性ポリマーを基材とし、手術後に体内で自然分解・吸収されるのが特徴です。これにより、二次手術によるパッチ除去が不要となり、患者負担を軽減します。高い生体適合性と止水性を備え、髄液漏れ防止や感染リスク低減に寄与します。近年は、自己組織再生を促進する成長因子添加型やナノファイバー技術を活用した高機能製品も開発されており、神経外科・整形外科領域で重要性が高まっています。
2024年における吸収性硬膜パッチの世界市場規模は、308百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2031年までに431百万米ドルに達すると予測されている。
２．吸収性硬膜パッチの市場区分
吸収性硬膜パッチの世界の主要企業：Medprin Biotech、 Aesculap（B. Braun）
上記の企業情報には、吸収性硬膜パッチの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
吸収性硬膜パッチ市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Synthetic Fiber、 Biofilm
用途別：Connective Tissue Structure、 Dura Repairment、 Others
また、地域別に吸収性硬膜パッチ市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1397749/absorbable-dural-patch
【総目録】
第1章：吸収性硬膜パッチの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：吸収性硬膜パッチメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、吸収性硬膜パッチの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）