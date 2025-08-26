歯科用ロボット市場規模予測：2031年には63.8百万米ドルに到達へ
2025年8月26日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「歯科用ロボット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、歯科用ロボット市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の歯科用ロボット市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
本レポートの活用分野と目的
本レポートは、歯科用ロボット市場に関連する幅広い分野の企業に向けて、以下の用途で活用いただけます。
（1）歯科用ロボット市場動向や技術トレンドの把握：最近の成長動向、技術革新、および規制改革の影響を体系的に分析します。変化の激しい市場環境において、将来の見通しに基づく意思決定の堅固な基盤を提供することを目的としています。
（2）歯科用ロボットの新製品・新サービス開発支援：新規事業や製品開発の方向性を定めるための指針として、未開拓分野や成長ポテンシャルを有する分野に関する洞察を提供します。
（3）歯科用ロボット競合環境とサプライチェーンの評価：競争環境の把握には、主要企業の市場シェアや製品戦略、M&A動向の分析が欠かせません。加えて、競合他社の動きと共に、サプライチェーンを含む業界のバリューチェーン全体を網羅的に検証し、自社の競争ポジションと成長戦略の策定に資する情報を提供します。
（4）歯科用ロボットのターゲット市場と顧客ニーズの特定：用途・製品・地域ごとの詳細なセグメント分析により、注力すべき市場領域と主要顧客層を明確にし、より精度の高いマーケティング戦略を支援します。
（5）歯科用ロボット海外市場展開の検討：各国・地域における市場規模、成長性、規制動向を踏まえ、国際展開におけるリスクと機会を評価し、海外進出戦略の策定に役立ちます。
（6）歯科用ロボット取引先選定や流通チャネルの検討：業界内の主要プレイヤーや供給チェーンの分析を通じて、信頼性の高いビジネスパートナーや販売チャネルの選定をサポートします。
本レポートは、歯科用ロボットに関するあらゆるビジネス課題の解決、戦略策定、意思決定に活用可能な包括的な情報リソースです。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1397550/robotic-dentistry
1.歯科用ロボット製品紹介
ロボティック歯科（歯科用ロボット）は、口腔内インプラント手術における手術器具の空間的配置と方向付けに主に使用され、医師の術前計画と術中ガイドを支援します。システムソフトウェアを通じて口腔データの3次元再構築が行われ、医師はソフトウェア内でインプラントの経路を計画します。その後、ロボットアームが自動的にインプラントの埋入を完了します。このナビゲーションと位置決めシステムは、インプラント手術の精度と正確性を向上させるだけでなく、医師の総合的な作業負荷を軽減し、手術をよりシンプルで正確なものにします。
最初の商業用ロボティックデンティストリーは、米国Neocis社が開発した「Yomi」と名付けられています。このシステムは歯科医がインプラント手術を行う際に支援します。手術手順を正確に設定し、手術器具のガイドを提供し、医師が手術の方向を正確に制御するための視覚インターフェースを提供します。Yomiは触覚ガイド技術と多感覚フィードバックを活用して最小侵襲治療を実現し、医師はシステムのソフトウェアを通じて手術計画をいつでも変更できるため、手術の効率性と利便性が向上します。近年、中国では多くのロボット歯科医療機器が承認されています。例えば、北京白暉威康科技の「Remebot」、Scedentの「Langyue Dental Implant Robot」、杭州建嘉医療科技の「THETA」などです。
