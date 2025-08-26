【年代別調査:40代編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～柔軟さと慎重さが交差する世代～（店舗デザインマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ 店舗デザインマッチングサイト・エミーオが会計スタイルを調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328067&id=bodyimage1】
近年、セルフ会計やQRコード決済など、新しい会計の仕組みが広がり、買い物のスタイルは変わりつつあります。そんな中で40代は、どんな方法を好み、新しい仕組みをどのように受け止めているのでしょうか。
このような状況を受けて、厳選された優良業者を紹介する店舗デザインマッチングサイト『エミーオ（hhttps://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ ）』は、40代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「好みの会計方法」「選ぶ理由」「新しい仕組みへの姿勢」という3つの観点から、40代の買い物時の行動や意識を明らかにしています。
新しい会計システムの導入やサービス改善を検討する企業にとって、40代の選好や新しい仕組みに対する姿勢を把握することは、実践的な戦略づくりの手がかりとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：効率も大事、安心も大事 ～40代の会計スタイルとは～
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328067&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、44.0％（44人）を占めました。会計方式に強い好みを持たず、状況に応じて柔軟に利用している様子がうかがえます。
次いで「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」が34.0％（34人）となり、安心感や対面でのやり取りを重視する層の存在が見て取れます。
「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」は22.0％（22人）にとどまり、効率性を求める層も一定数いるものの、40代では依然として有人対応や柔軟な利用スタンスが主流であることが示されています。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328067&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で42.9％（24人）となり、日常の買い物においてストレスなく会計を済ませたいという意識が強いことがうかがえます。
次いで「待ち時間が短い」が35.7％（20人）、「ポイント・クーポンが使いやすい」が25.0％（14人）と続き、効率性とお得さの両方を重視する傾向が見て取れます。
また「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」や「スタッフとのやり取りがあって安心」といった回答も一定数あり、利便性を求める一方で、接客との関わり方に対する考え方は人によって分かれることがわかります。
その他「会計の正確さ」「操作が簡単」といった実務的な側面も挙げられており、40代では効率性を軸としつつ、安心感や利便性をバランスよく求めている様子がうかがえます。
調査結果3：新しい会計方式（例：スマホでの事前精算や完全レジレス）が導入された場合、あなたはどうしますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328067&id=bodyimage1】
