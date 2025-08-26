50代100人が語る、再配達をめぐる本音と要望～頻度・不満・改善ポイントを年代別比較～（物流倉庫マッチングサイト″一括.jp″調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ 物流倉庫マッチングサイト『一括.jp』が50代の再配達事情を徹底調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328064&id=bodyimage1】
オンラインショッピングの浸透により、物流や配送サービスは今や生活インフラの一部と言える存在になりました。しかし、受け取りのスタイルや利便性への感じ方は、年代やライフスタイルによって大きく異なる可能性があります。求められるサービスのかたちは、世代ごとに異なるのではないでしょうか。
そこで、物流倉庫・発送代行業者マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ ）』は、50代の男女100名を対象に再配達の利用頻度・感じている手間・改善してほしい点についてアンケートを実施しました。
本記事では、今回の調査で明らかになった利用者のリアルな声やニーズをもとに、配送サービスに求められる改善ポイントを読み解きます。物流・EC業界に携わる企業にとって、現場の工夫やサービス設計の見直しに役立つヒントとなるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：「便利」より「届く」がカギ！再配達をめぐる50代のリアルと期待
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328064&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の62.0%（62人）を占めました。在宅での受け取りが習慣化していたり、置き配や宅配ボックスといった非対面型の受け取り手段を積極的に活用している可能性が考えられます。
次いで「1回」が21.0%（21人）、「2～3回」が13.0%（13人）と続いており、多くの人が再配達をほとんど利用していないことがわかります。近年では、配達予定通知の精度向上や受け取り方法の選択肢が広がったことも影響していると考えられます。
一方で「4～5回」および「10回以上」と答えた人はいずれも2.0%（2人）と少数にとどまっており、再配達が日常化している層はごく限られているようです。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328064&id=bodyimage3】
最も多かったのは「やや手間に感じる」と回答した人で、39.0％（39人）にのぼりました。再配達依頼の手続きに対し、完全に煩雑とまでは感じないまでも、多少の負担感を覚えている人が一定数存在することがうかがえます。
次いで「どちらともいえない」が20.0％（20人）、「非常に手間に感じる」が15.0％（15人）と続き、手間と感じる層は合計で過半数に達しています。
反対に「あまり手間ではない」14.0％、「全く手間ではない」12.0％と、手間を感じないという回答はやや少数派となっており、依頼のしやすさには改善の余地があることを示唆しています。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328064&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「配達時間帯の選択肢を増やしてほしい」という回答で、36.0％（36人）にのぼりました。ライフスタイルの多様化により、従来の配達枠では受け取りが難しいと感じる人が多いことがうかがえます。
