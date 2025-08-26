スクリューキャッピング機の世界市場2025年、グローバル市場規模（半自動、全自動）・分析レポートを発表
2025年8月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スクリューキャッピング機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スクリューキャッピング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のスクリューキャッピング機市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万へと調整される見込みであり、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と予測されています。本レポートは、スクリューキャッピング機産業チェーンの発展概要、市場状況（化学産業向け〈半自動・全自動〉、化粧品産業向け〈半自動・全自動〉）および先進国・新興国における主要企業を対象に、最先端技術や特許、注目アプリケーション、市場動向を分析しています。
──────────────────────────
地域別市場動向
地域別分析では、北米と欧州は政府の施策や消費者意識の高まりにより安定成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤により世界市場を牽引しています。このほか、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアも成長が見込まれ、南米、中東・アフリカ地域でも徐々に需要が拡大しています。
──────────────────────────
市場分析の枠組み
本レポートはスクリューキャッピング機市場を包括的に理解するため、マクロおよびミクロ両面から分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量、売上高、タイプ別（半自動・全自動）市場シェアを算出しています。
● 産業分析：政府規制、技術革新、消費者嗜好、市場ダイナミクスを踏まえ、成長要因と課題を整理しています。
● 地域分析：各地域の経済環境、インフラ整備、政府インセンティブ、消費行動の差異を評価しています。
● 市場予測：成長率予測、需要動向、新興トレンドを提示しています。
──────────────────────────
詳細分析
● 企業分析：CDA、PMR、Sapli、NK Industries、Zalkin、Squarestar Machinery、Omas Tecnosistemi、LevaPack、Shanghai NPACK、STAR、Guangzhou Guanhao、Neostarpack、Lodha International LLPなど主要メーカーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を分析しています。
● 消費者分析：化学産業・化粧品産業をはじめとする各用途での消費者行動、嗜好、評価を調査しています。
● 技術分析：スクリューキャッピング機に関連する最新技術の現状と将来展望を検討しています。
● 競争環境：企業間競争力、市場シェア、差別化要因を明らかにしています。
──────────────────────────
市場区分と用途別展望
市場はタイプ別に「半自動」「全自動」に分類され、用途別には化学産業、化粧品産業、食品・飲料、製薬産業、その他に分けられます。2019年から2030年にかけて、各セグメントの消費額と成長率が予測されています。
──────────────────────────
地域別詳細分析
● 北米：米国、カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他欧州
