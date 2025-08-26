「数えない在庫管理」をデモで体験！在庫管理システムzaicoが「スマート工場 EXPO [秋]」に出展

株式会社ZAICO

クラウド在庫管理システム「zaico」を開発・提供する株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）は、2025年9月17日から3日間にわたり開催される大型展示会「ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025」内の「第4回スマート工場EXPO [秋]」に出展することをお知らせいたします。

■「ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025」とは

「ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025」は、生産・製造や設備のAI化・DXを実現する最新技術350社が出展する大型展示会。

製造の「DX化」を実現するスマート工場 EXPO、「自動化」を実現するロボデックス、「脱炭素」を実現する製造業カーボンニュートラル展、製造業の「人材不足対策」に焦点を当てた製造業 人手不足対策 EXPOの4展により構成されており、当社はスマート工場 EXPOに出展いたします。

「ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025」公式サイトはこちら：

https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp.html(https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp.html)

「第4回スマート工場EXPO [秋]」について詳しくはこちら：

https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/sfe.html(https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/sfe.html)

■ZAICO出展内容

1．zaico、ZAICONを使った在庫管理デモ

クラウド在庫管理システム「zaico」や、“数えない在庫管理”を叶えるIoT重量計「ZAICON」のデモンストレーションコーナーを設置いたします。ブース内の在庫棚を使って、実際の入庫や出庫、棚卸などの操作を体験していただけます。

クラウド在庫管理システムzaicoIot重量計ZAICON

2．業務に合った最適な在庫管理をご提案

材料の欠品や管理業務の属人化など、在庫管理に関する課題をzaicoでどのように解決できるか、運用方法も含めてご提案いたします。

3．個別相談会のご案内（ご希望の方）

ご希望の方には、課題解決や運用についてより具体的にご相談いただけるよう、個別相談会もご案内させていただきます。お気軽にブーススタッフへお声がけください。

■ご来場について

ご来場には事前登録が必要です。下記URLより来場者登録をしていただき、「入場バッジ」が添付されたメールをお受け取りください。

「入場バッジ」をカラー印刷して展示会場にお持ちいただくと、受付に並ばずにご入場いただけます（当日会場でバッジを印刷することも可能です）。

来場者登録はこちらから：

https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1443915928247251-EN5(https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1443915928247251-EN5)

【出展概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/38326/table/76_1_0b6db4490101ae2e9c4595bb02f7cc51.jpg?v=202508261257 ]

zaicoに触れていただくことで、その便利さや魅力をより深く実感いただけると思います。

新しい在庫管理のかたちを、ぜひ会場でご体験ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。





お知らせページはこちら：

https://www.zaico.co.jp/2025/08/26/2509smartfactoryexpo/(https://www.zaico.co.jp/2025/08/26/2509smartfactoryexpo/)

●クラウド在庫管理システムzaicoとは

いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できるクラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポートします。

製造や小売卸、医療など幅広い業界で導入いただき、直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性を高く評価いただいております。累計登録社数は18万社を突破、継続利用率は92％以上（※1）。

（※1）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より

●株式会社ZAICO

「モノの情報を、集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というビジョンを掲げ、2016年よりクラウド在庫管理システムzaicoを開発・提供。「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を目指し、お客様の声に愚直に向き合いながら、画像認識やIoTなど最新技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。

また、創業時からメンバーは全員フルリモートワーク。日本全国と海外から参画し、さらなる事業成長を目指しています。2024年11月に3億円、2025年4月に2億円の資金調達を実施。





【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」等の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地



