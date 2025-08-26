黒さが熟成感を演出！かけるだけのストレートタイプ 業務用「300gデミグラスソース ブラック ストレート」9月1日新発売 牛すじ肉の旨み感じる黒くほろ苦いデミで味も見た目もアップグレード
トマトケチャップなどの洋風ソースブランドのハインツ日本株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:アンデルソン・カルネイロ）は、業務用の熟成感溢れる黒いソース「300gデミグラスソース ブラック ストレート」を2025年9月1日に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328054&id=bodyimage1】
■あらゆる食材をランクアップさせる 熟成感ある黒さと味わい
「300gデミグラスソース ブラック ストレート」は、牛すじ肉の旨み、玉ねぎなど野菜の甘みに加え、ワインとトマトのほどよい酸味があらゆる食材を引き立てるストレートタイプの黒くほろ苦いデミグラスソースです。黒さと後味にほんのりと感じる苦みが特徴で、ハンバーグなどの肉汁と合わさると絶妙な甘みと苦みが熟成感ある味わいを演出します。さらに常温のままでもハンバーグの熱でとろけ出す適度な粘度があり、そのまま絞り出しやすい三角形の絞り出し口のパッケージを採用した使い勝手よいソースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328054&id=bodyimage2】
■デミグラスソースのパイオニアが飲食店の深刻な人手不足の課題に応えて開発
近年、飲食業界では慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。「300gデミグラスソース ブラック ストレート」は、飲食店の人手不足を解決する商品として開発いたしました。仕込みの手間を大幅に削減し、そのまま使えるストレートタイプで使い勝手よく、黒さとほんのり苦みの贅沢ソースが自店の味を損なうことなくアップグレード可能です。さらにフードロス意識の高まりから必要な分だけ求める声に応えて、小容量での発売となります。
ハインツは1970年に日本で初めてデミグラスソースを商品化して以来、洋食店やさまざまな業態の飲食店で採用いただき、パイオニアとして業務用デミラグラスソース市場の売上シェアNo.1（※）を誇っています。洋食では欠かせないデミグラスソースは、仕込みに何日もかかるためシェフに大きな負担がかかります。そのことに目をつけた当社は、デミグラスソースの商品開発に着手。6年もの試行錯誤を経て、厨房で作るものと変わらない味わいのデミグラスソースが誕生しました。
※富士経済調べ：業務用食品マーケティング便覧2024：ブラウンソース
新発売する「300gデミグラスソース ブラック ストレート」は洋食系飲食店だけでなく、人手不足や食品ロスに悩む飲食店やチェーン店、ベーカリーなどにもお薦めの商品です。
【商品概要】
商品名：300gデミグラスソース ブラック ストレート
発売日：2025年9月1日
発売地域：全国
形態：常温レトルトパウチ（小容量三角絞り袋）
内容量・入数：300g×24
賞味期間：18カ月
製造国：日本
使用方法：そのまま必要量をしぼりかけるだけで使用できます。
特徴：
●黒いソースが熟成感を演出
●牛すじや野菜の旨みにほんのり苦みの後味
●簡単・時短のストレートタイプ
●調理時間を短縮でき、人手不足対策に
●食品ロス軽減の使い切りサイズ
●廃棄しやすいレトルトパウチ
お薦め使用例：
そのままストレートで
黒さと後味のほろ苦さで熟成デミハンバーグに
カレーソースと合わせて
黒さと玉ねぎの甘みで高級感のある欧風カレーに
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328054&id=bodyimage1】
