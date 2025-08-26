全国560万件の企業リスト「Urizo」を展開するフェイスフルとシャドーコンサルティングが新規開拓に特化した営業支援DXサービスを提供

シャドーコンサルティング株式会社

シャドーコンサルティング株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:三浦 日出樹、以下「当社」）は、株式会社フェイスフル（本社:東京都渋谷区、代表取締役:加藤 貴博、以下「フェイスフル社」）と共同で新規開拓に特化したDXサービスの提供を2025年8月26日より開始しました。

新規営業で成果を出すための第一歩は、「成果に結びつくリスト」が用意できていることです。しかしながら多くの企業では、過去のリストや最新化されていないデータをもとに、手あたり次第にアプローチを繰り返しているのが実情です。

こうした課題の解決をすべく、KaitakuCloudにUrizoのリストを取り込むことで、最新かつ精度の高いリストを自動で整備・管理し、効率的で成果に直結する新規営業を実現します。

さらに、営業活動の結果が入力されず進捗が見えない、履歴が共有されず担当変更時に引き継ぎができない、雑務に追われて営業時間が確保できない──といった現場の悩みも、KaitakuCloudの導入で解決することができます。KaitakuCloudは営業プロセスを可視化・一元管理することで情報の属人化を防ぎ、再現性のある営業体制の構築を支援します。

＜KaitakuCloud（カイタク クラウド）について(https://urizo.jp/kaitaku/lp)＞

KaitakuCloudは、営業活動にまつわる情報を一元管理し、成果につながる“営業の見える化”を実現するクラウド型営業支援ツールです。

「活動結果が入力されない」「営業履歴が共有されない」といったチーム内での情報断絶を解消し、チームメンバーの誰もが簡単に進捗を把握できるようになります。

また、報告業務やリスト作成などの煩雑な作業を削減し、営業担当者が本来注力すべき「商談」に集中できる環境を整えることで、属人化を防ぎ営業力の底上げを支援します。

KaitakuCloudの画面イメージ

＜Urizo（ウリゾウ）について＞

「Urizo（ウリゾウ）」は、営業活動に不可欠な企業リスト作成を効率化するアプリ型データ収集ツールです。iタウンページやハローワークなど29のWebサイトから法人名・住所・電話番号・FAX・メールアドレスなどをリアルタイムに自動収集・重複排除し、精度の高い営業リストを短時間・低コストで生成します

業界最安級とされる料金設定と、無料で試せるお試し版の提供によって、導入すればすぐに活用できる柔軟性とコストパフォーマンスの高さが評価されています

また、UrizoではFAXDMや郵送DMの代行サービス、リストレンタル、原稿制作支援などのワンストップサポートも提供。リストを持たない企業でも、情報収集から発信までを一括で任せられるため、スムーズに成果へとつなげることができます。

＜シャドーコンサルティング株式会社について＞

新規開拓における戦略策定、リスト作成、インサイドセールス、商談代行などの営業支援や人材業界の営業経験を元に設計した「KaitakuCloud（カイタククラウド）」で人材業界の新規開拓をワンストップで支援しています。

【シャドーコンサルティング株式会社 概要】

会社名：シャドーコンサルティング株式会社

所在地：〒150－0031 東京都渋谷区桜丘町4－17 PORTAL Apartment ＆Art POINT W2

代表取締役：三浦 日出樹

設立年月：2023年4月3日

資本金：9,000万円

事業内容：営業支援事業、業務支援ツールの企画、開発、販売

URL：https://www.sdw.co.jp/

＜株式会社フェイスフルについて＞

株式会社フェイスフルは、「iタウンページ」「ハローワーク」などのウェブサイトから、企業情報をリアルタイムに自動収集し、企業情報を地域、業種別に自動でリスト化できる「Urizo（ウリゾウ）」の提供を行う、BtoB事業者に向けたマーケティング支援会社です。2010年のリリース以来、毎年導入者数を増やし2024年には80,000社を突破いたしました。たくさんのツールがある中、Urizoはコストと品質の高さで多くの企業から支持を得て導入実績No.1となっています。

【株式会社フェイスフル 概要】

会社名： 株式会社フェイスフル

所在地： 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ32F

代表取締役： 加藤 貴博

設立： 2011年10月26日

資本金： 2000万円

事業内容：マーケティング支援事業（Urizo）ソリューション事業（通信機器・ICT支援）

URL： https://urizo.jp