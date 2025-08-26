越前漆器のペアコーヒーカップ「チューリップ＆コスモス」名入れ対応で結婚祝いなどの贈り物に最適
～ 名入れ対応で世界に一つだけのギフトに ～
1500年以上の伝統を誇る福井県の越前漆器から、華やかな花柄をあしらった「チューリップ＆コスモス 夫婦コーヒーカップセット」が登場しました。優雅なチューリップと可憐なコスモスをモチーフにしたデザインは、夫婦やカップルで揃えて使うのにぴったり。毎日のコーヒータイムを特別な時間に彩ります。
カップとソーサーはそれぞれ職人の手仕事で丁寧に仕上げられ、漆の深い艶と丈夫さが魅力です。さらに金粉で名入れが可能なので、結婚祝い、結婚記念日、両親へのプレゼントなど、世界に一つだけのオーダーメイドギフトとしても最適です。
ペア仕様のカップ＆ソーサーは、上品な桐箱入り。贈答用としてそのままお渡しいただける仕様です。伝統工芸の技術と現代的な花柄デザインを融合させた、特別なひと品を大切な方への贈り物にいかがでしょうか。
チュリップ＆コスモス夫婦コーヒーカップ（カップ＆ソーサーセット） 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4073-8a-8b/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327983&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
1500年以上の伝統を誇る福井県の越前漆器から、華やかな花柄をあしらった「チューリップ＆コスモス 夫婦コーヒーカップセット」が登場しました。優雅なチューリップと可憐なコスモスをモチーフにしたデザインは、夫婦やカップルで揃えて使うのにぴったり。毎日のコーヒータイムを特別な時間に彩ります。
カップとソーサーはそれぞれ職人の手仕事で丁寧に仕上げられ、漆の深い艶と丈夫さが魅力です。さらに金粉で名入れが可能なので、結婚祝い、結婚記念日、両親へのプレゼントなど、世界に一つだけのオーダーメイドギフトとしても最適です。
ペア仕様のカップ＆ソーサーは、上品な桐箱入り。贈答用としてそのままお渡しいただける仕様です。伝統工芸の技術と現代的な花柄デザインを融合させた、特別なひと品を大切な方への贈り物にいかがでしょうか。
チュリップ＆コスモス夫婦コーヒーカップ（カップ＆ソーサーセット） 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4073-8a-8b/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327983&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ