デッサンを通じてタトゥー技術革新へ、Tattoo Studio KAGEROUの新たな挑戦

Tattoo Studio KAGEROU（KAGEROU株式会社）は、タトゥーアーティストの画力向上を目的とした新たな取り組みとして、「Shinagawa Art School」監修による専門的なデッサンプログラムを導入いたしました。

本プログラムを通じて、アーティストは基礎的な描画力を磨き、より表現力豊かなタトゥーデザインの創出を目指します。

背景

タトゥーは単なる装飾ではなく、アートとしての側面が強く求められています。

そのため、アーティストには高いデザイン力と観察眼が不可欠です。

今回のプログラム導入は、従来のタトゥー技術の枠を超え、基礎画力を徹底的に養うことで表現の幅をさらに拡大することを目的としています。

今後の展望

取り組みの内容- Shinagawa Art School監修の専門的デッサンプログラムを導入- タトゥーアーティスト全員が定期的に受講し、描写力の強化を実施- タトゥーデザインに直結する実践的なデッサン力を養成

本取り組みによって、KAGEROUのアーティストはより多様で高品質なデザインを創出し、お客様に新たな表現の可能性を示し、より豊かな体験をお届けします。

タトゥー業界における技術革新をリードし、国内外から高い評価を得られるスタジオを目指します。

