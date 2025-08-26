インスタの広告で10億円売上達成、アイサーチマーケティングジャパンが日本小規模事業者と共に成長を目指す

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

インスタグラムを中心としたSNS広告市場は、世界的に急成長を遂げています。

特に日本国内では、20代～40代の女性を中心に「インスタ検索」が購買や予約の意思決定に直結しており、従来のGoogle検索を凌駕する領域が増えています。

韓国に本社を置く「株式会社アイサーチマーケティング」（以下：ISM）は、累計広告主2万社以上を支援し、SNS広告関連売上で10億円を突破しました。

そしてそのノウハウを日本市場に持ち込むべく、2024年10月に日本法人「株式会社アイサーチマーケティングジャパン」（以下：ISMJ）を設立し、本格的な展開を開始しました。

中小企業にとっての救世主：低コストで高ROIを実現

日本の中小規模事業者は、広告費用が限られる一方で新規顧客獲得の必要性が高まっています。

従来型のGoogle広告は、クリック単価の上昇や大企業との競合によって効果が得にくい状況にあります。

ISMJが提供する**「インスタの広告」最適化サービス**は、こうした課題を打破します。

クリック率（CTR）：15～25％来店転換率（CVR）：最大20％広告費削減率：最大40％

韓国での実績では、美容室や飲食店が広告予算を増やさずに売上を2倍以上に拡大する事例が多数報告されています。

AIと特許技術が支える差別化戦略

ISMJの強みは、AIと独自の特許技術による広告最適化です。

同社が保有する6件の特許技術は以下の通りです：

SNSビッグデータ分析システムSNSマーケティングシステム顧客管理システムストアマーケティング最適化システムオンラインマーケティングビッグデータ分析システムプレイスマーケティング最適化システム

これらの技術により、ISMJはフォロワーの増加（インスタフォロワーを増やす方法）、「いいね」向上（インスタいいね）、**ストーリー広告での反応強化（インスタストーリーいいね）**などを実現し、効果的な集客を可能にしています。

実際の導入効果：日本市場でのテストケース

日本国内でテスト導入を行ったある飲食店チェーンでは、以下の成果が確認されました：

広告出稿3か月でフォロワー数が2.5倍に増加インスタ検索経由での新規予約が180％増広告ROI（投資対効果）が520％を突破

また、ネイルサロンでは「おすすめインスタ」に上位表示されたことで、毎週の予約枠が即時完売する状況となりました。

代表取締役コメント

「当社は韓国で10億円規模の広告売上を実現し、その知見を日本の小規模事業者に提供する準備が整いました。

日本はインスタ広告市場がまだ黎明期にあり、競争が激しくないブルーオーシャン市場です。

当社は低コストで高効率な広告運用を通じて、日本の中小企業の成長を全力で支援していきます。」

株式会社アイサーチマーケティングジャパン 代表取締役 金成哲

会社概要

会社名：株式会社アイサーチマーケティングジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表者：代表取締役 金成哲

設立：2024年10月

事業内容：インスタ広告運用、SNS広告最適化、AIマーケティング、データ解析

電話番号：03-6736-4754

公式サイト：https://ismj.co.jp(https://ismj.co.jp)