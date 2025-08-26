【オープン3周年記念「An Eland～エランド～」】秋のお得なキャンペーン開催！～海に囲まれた無人島で過ごす特別なリゾートグランピングstay～

写真拡大 (全12枚)

株式会社ブッキングリゾート

関西リゾート「南紀白浜」の田辺湾に浮かぶ無人島に位置する「An Eland～エランド～」は、この度オープン３周年を迎えました。


これを記念して、2025年9月1日より対象日限定で秋の特別キャンペーンを順次開催。自由度の高い素泊まりプランや、地元食材を使用したオリジナルBBQをお得にお楽しみいただける特別プランをご用意しました。


公式サイト：https://www.wakayama-glamping.com/


◆「An Eland～エランド～」について


An Eland～エランド～

アルファベットの「E」の形をした無人島に誕生した、ハイクラスなグランピング施設。


全土1万坪を超える広大な島に、宿泊はわずか9組限定。各棟にはドーム型テントをはじめ、プライベートバーベキュースペース、自然を感じられる浴室・トイレ・洗面を完備し、ゆとりあるプライベートステイを叶えます。



ドーム型テント

海との距離”ゼロ”のバスタイム

◆【3周年記念】秋の特別キャンペーン

オープン3周年の感謝を込めて、秋限定の特別プランが登場。


秋の行楽シーズンにぴったりの、このお得なチャンスを是非お見逃しなく。



【第1弾】


通常の素泊まりプランを対象日限定の特別価格でご提供。


お好きな食材を持ち込んでオリジナルのBBQを


お楽しみいただけます。





オーシャンビュー

タイトル：【3周年記念SALEプラン・第一弾】対象日限定！！ 宿泊料金だけのルームチャージ　　


SALEプラン Autumnキャンペーン【お食事も選べる素泊まりプラン】


内容：素泊まり


期間：2025年9月1日～2025年9月30日（対象日限定）


料金：17,800円～




【第2弾】


通常のオリジナルBBQプランを対象日限定の特別価格でご提供。


地元の新鮮な食材をふんだんに使用した贅沢BBQをお楽しみいただけます。








オリジナルBBQ

タイトル：【3周年記念SALEプラン・第二弾】対象日限定！！ 3周年記念オリジナルバーベキ　


ューsaleプラン Autumnキャンペーン【一泊二食付き/大満足！オリジナルグランピングBBQ】


内容：1泊2食付き


期間：2025年10月1日～2025年11月28日（対象日限定）


料金：21,800円～



◆「An Eland～エランド～」の魅力

【無人島×リゾート】


無人島に位置するAn Elandは、周囲をすべて海に囲まれた完全プランべートな空間。


プライベートビーチやテントサウナ・バレルサウナなど、島の自然を満喫できる設備が充実。


贅沢で優雅なグランピングstayをお楽しみいただけます。



プライベートビーチ

テントサウナ

【和歌山の四季折々の食材を楽しめる絶品グルメ】


和歌山の温暖な気候で育った旬の食材を堪能。


ご滞在スタイルに合わせて多彩なお食事プランをご用意しています。



PLAN T 【大人のラグジュアリーBBQ プラン】

一晩浸したフレンチトースト

【充実のアクティビティ】


漁船クルージングやダイビングなど、無人島ならではの多様なマリンアクティビティをご用意。


旅の思い出作りに、自然と一体になれるアクティビティ体験を是非ご利用ください。



漁船クルージング

ダイビング


◆施設概要

「An Eland～エランド～」


所在地：〒649-2201　和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2368-3



アクセス：


【お車でお越しの方】


大阪市内より　2時間


【電車でお越しの方】


JR白浜駅より　約7分（送迎あり）


【飛行機でお越しの方】


羽田空港より南紀白浜空港まで　約1時間20分
※南紀白浜空港からお車で約9分（送迎あり）



公式サイト：https://www.wakayama-glamping.com/




■Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）



リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。


公式サイト：https://www.resort-glamping.com



■ブッキングリゾートについて


株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。




【会社概要】


社名：株式会社ブッキングリゾート


代表：坂根正生


住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階


設立：2013年5月27日


資本金：1億円


事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営


お問合せ先：info@booking-resort.jp


HP：https://www.booking-resort.jp