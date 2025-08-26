住宅業界のCTR徹底分析！検索ユーザーは『比較志向型ユーザー』（7月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ 【SEO対策】で検索順位No1を獲得した（注1）ランクエストが住宅業界の検索順位毎のクリック率を徹底解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328061&id=bodyimage1】
【SEO対策】で検索結果1位（※注1）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年7月、住宅業界のクライアントサイトを対象に「検索順位別クリック率（CTR）」の大規模調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位にランクインした6,220件の住宅関連キーワードを対象に順位ごとのクリック率の変動を詳細に分析。さらに、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注2）のクリック率データとも比較することで、住宅業界ならではの検索ユーザーの動向とその背後にある行動心理を読み解きます。
本記事の調査結果は、「どの順位を目指すべきか」「実際に見込めるクリック数はどの程度か」といった、住宅関連企業のSEO戦略策定における実践的な判断材料として、ぜひご活用ください。
目次
1．2025年7月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
1-1．上位2位以内が注目を集める主要ポジション
1-2．中位表示でも一定のクリックが期待できる
1-3．表示されていればクリックされる可能性も十分
2．2025年7月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．クリックは分散傾向、比較検討が前提の行動
2-2．3～5位にも一定の関心、クリックが分散する構造に
2-3．下位表示でも“選ばれる工夫”で流入は獲得できる
3．クリックが分散する住宅業界に必要な“選ばれる設計”
（注1） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
（注2） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年7月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328061&id=bodyimage2】
1-1．上位2位以内が注目を集める主要ポジション
住宅業界では、検索順位1位のクリック率は約19.7％と依然高く、さらに2位のクリック率が14.0％とほぼ同水準であることから、「上位2つに入るだけでユーザーからの注目をしっかり獲得できる」状況が見えてきます。
これは、高額な買い物である住宅関連の意思決定では、情報の信頼性や掲載内容の比較が前提となるため、住宅業界のユーザーが「一つに絞ってすぐに行動する」のではなく、「複数の候補を比較・検討してから動く」傾向が強いことを表しています。
1-2．中位表示でも一定のクリックが期待できる
一方で、3位以下になるとクリック率は急速に低下します。ただし、3位7.1％・4位3.9％・5位2.8％と、検索結果の1ページ目上位に表示されている限り、依然としてアクセス獲得のチャンスは残されています。
特に住宅選びは検討フェーズが長い商材であるため、一度ユーザーの視野に入ることが、長期的な認知やブランド定着に繋がる可能性が大いにあります。
1-3．表示されていればクリックされる可能性も十分
さらに注目すべきは6位以下でも1％以上のクリック率を維持している点です。6位（2.4％）、7位（1.6％）、8位（1.6％）、9位（1.5％）、10位（1.0％）と、下位順位であってもクリックされる可能性がしっかりと存在していることがわかります。つまり、6位以降に表示されたとしても、見せ方や情報の質次第で十分に流入チャンスを獲得できるポテンシャルがあるということです。
