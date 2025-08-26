ルクア大阪に新館誕生！「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」2026年4月始動。新館が加わり、ルクア大阪は3館体制へ進化

JR西日本SC開発株式会社LUCUA SOUTH（ルクア サウス）

JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」（大阪市北区梅田）を運営するJR西日本SC開発株式会社（代表取締役社長：竹中 靖）は、JR西日本ステーションシティ株式会社、株式会社大丸松坂屋百貨店と連携し、JR大阪駅に直結する「サウスゲートビルディング」（商業エリア：地下2階～地上15階部分）の開業以来初となる大規模リニューアル※１を始動しております。

このたび、当社が運営する10階から15階の施設名称を「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」とし、2026年4月初旬に開業することが決定いたしました。これにより、ルクア大阪は「ルクア」「ルクア イーレ」「ルクア サウス」の3館体制となります。

また、「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」のゾーン名称、コンセプト、今後の展開計画についても確定いたしましたので、あわせてご案内申し上げます。

施設名称／コンセプトについて

「JR大阪駅南エリアの顔・象徴となること」、「南の空に昇りふりそそぐ太陽のように、すべてのお客様に開かれた明るい場所でありたい」という想いを込めて、施設名称を「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」としました。

「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」では、これまでルクア大阪で提供できていなかった新たなコンテンツを充実させることで、既存のお客様の回遊性を高めるとともに、地域の皆さまにとっても“初めてルクアを訪れるきっかけ”となるような場を目指します。

リアルならではの体験価値の向上を図りながら、「ココロ。くすぐる。」というルクア大阪のブランドコンセプトのもと、高感度で洗練されたライフスタイルを絶え間なく提供し、ルクア大阪ならではのショッピングの魅力をさらに高めてまいります。

また、万博で生まれた熱気や関心を未来へとつなぎ、商業・文化・体験を通じて地域の魅力を高める役割を担ってまいります。

「ルクア サウス」 店舗面積：約16,000平方メートル ／延床面積：約33,000平方メートル

ゾーン名称／コンセプトについて

10階～13階は「LUCUA キャラクターズワールド」として、国内最大級のキャラクターゾーンを展開

LUCUA キャラクターズワールド

現在の「ルクア大阪」では、面積的な制約から限定的な展開に留まっている「キャラクター／ポップカルチャー」、「アミューズメント」コンテンツを10～13階の4層（約12,500平方メートル ）で展開いたします。現在も大丸梅田店で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」「ONE PIECE 麦わらストア」など、国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会する、国内最大級のキャラクターゾーンを展開してまいります。

14階～15階は「LUCUA SOUTH DINING 」として、幅広いニーズ／シーンに対応するレストランフロアを展開

LUCUA SOUTH DINING

14階、15階ではデイリー使いから特別な日まで、幅広いニーズ・利用シーンに応えるレストランゾーンを展開いたします。14階は、現在も大丸梅田店において幅広い層からご支持・ご利用頂いている11店舗が営業継続することに加え、魅力的な新規店舗も複数出店。

また、15階では、現在の大丸梅田店の催事場を飲食店に改装。ファミリー層を中心に、幅広い層がご利用しやすい飲食店が出店いたします。

営業継続店舗のご案内について

現在、大丸梅田店にて営業している以下の店舗については、2026年4月初旬ごろ開業予定の「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」への継続出店が決定しております。

「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」今後の計画について

「ルクア サウス」への継続出店一覧

「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」は、2026年4月初旬の開業（上記記載の13階～15階の一部店舗の営業）を皮切りに、約1年6ヶ月を掛けて段階的に開業を進めてまいります。2026年秋頃には、10～13階「LUCUA キャラクターズワールド」の全面開業、2027年秋頃には「LUCUA SOUTH DINING」の全面開業も予定しております。出店店舗等の詳細が決定しましたら、改めてお知らせいたします。

※１「サウスゲートビルディング」（商業エリア：地下2階～地上15階部分）大規模リニューアルについて

全体概要は下記、プレスリリースにてご確認いただけます。

https://jrwsc.co.jp/storage/files/20241008063249_SGBpress.pdf

JR西日本SC開発株式会社について

国内最大級の駅型商業施設「ルクア大阪」「天王寺ミオ」を運営。また、JR西日本エリアの駅、沿線のまちでショッピングセンター（SC）事業を営むグループ会社で構成する「JR西日本ショッピングセンターカンパニー」を統括する役割も担っております。

駅をご利用されるお客様はもちろん、地域にお住まいのお客様が今何を求めているかを的確に捉え、SCを通じてお客様の暮らしをサポートし、まちの魅力向上を目指しております。

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)

西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

南館「LUCUA SOUTH」(ルクア サウス)

【住所】「LUCUA」「LUCUA 1100」大阪市北区梅田3-1-3

「LUCUA SOUTH」大阪市北区梅田3-1-1

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/