世界のエアロゲル市場は2024年の14億1000万米ドルから2033年には58億8000万米ドルに急増し、年平均成長率17.2%を達成する見込み
はじめに：爆発的な成長が見込まれるエアロゲル市場
世界のエアロゲル市場は目覚ましい成長軌道に乗っており、2024年の14億1,000万米ドルから2033年には58億8,000万米ドルへと急成長し、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.2%に達すると予測されています。この急成長は、エアロゲルの軽量性、高い耐熱性、そしてエネルギー効率に優れた特性を背景に、複数の最終用途産業における需要の増加を反映しています。
市場拡大の原動力
エアロゲルが世界中で急速に普及している背景には、いくつかの要因があります。中でも最も重要なのは、エネルギー効率と持続可能な建設ソリューションへの関心の高まりです。エアロゲルは優れた断熱性能を備え、エネルギー消費量と二酸化炭素排出量の削減に貢献するため、建物、パイプライン、産業機器などの断熱材としてますます利用されています。
さらに、航空宇宙産業と自動車産業は、性能を損なうことなく軽量化が不可欠な用途へのエアロゲルの導入を加速させています。高性能断熱材、制振材、防音材への適応性の高さから、エアロゲルはエンジニアや設計者にとって魅力的な選択肢となっています。
技術革新がイノベーションを推進
継続的な研究開発により、柔軟性、透明性、疎水性など、エアロゲルの配合特性が向上しています。これらのイノベーションは、電子機器、石油・ガス、ウェアラブル技術などの分野での応用範囲を拡大しています。メーカーは、機械的強度の向上と生産コストの削減を目指し、ナノテクノロジーと材料科学のイノベーションへの投資を増やしており、市場の成長をさらに促進しています。
地域別インサイト：世界規模での成長
北米とヨーロッパは、堅固な産業インフラ、厳格なエネルギー効率規制、そして建設・輸送分野での採用率の高さにより、エアロゲル市場を引き続き牽引しています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化、都市化、そしてインフラプロジェクトの拡大に牽引され、高成長市場として台頭しています。中東・アフリカやラテンアメリカでも、主に建設・エネルギー分野でエアロゲルの導入が徐々に進んでいます。
課題と機会
力強い成長軌道にあるにもかかわらず、エアロゲル市場は高い生産コストや複雑な製造プロセスといった課題に直面しています。しかしながら、継続的な技術革新、規模の経済性、そして省エネ建築ソリューションに対する政府の優遇措置は、大きな成長機会をもたらしています。電気自動車や航空宇宙用途における軽量素材の需要増加は、これらの課題を相殺し、市場をさらに成長させると期待されています。
エアロゲル市場の主要企業
BASF
Active Aerogels, LDA
Aerogel Technologies, LLC
Aspen Aerogels, Inc.
Cabot Corporation
Nano Technology Co., Ltd.
JIOS Aerogel Corporation
Dow
Nano Technology Co., Ltd.
Enersens
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
製品別
シリカ
ポリマー
カーボン
その他
技術別
超臨界乾燥
その他
形態別
ブランケット
パーティクル
パネル
モノリス
