天王寺ミオ「ヒミツキチ」からＺ世代へ、夏の想い出作りイベントを実施！

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社（本社:大阪市北区梅田）が運営する大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」のＺ世代社員が立ち上げたＺ世代のためのプロジェクト「ヒミツキチ」では、Z世代との関わりの中から吸い上げた、Z世代の「○○したい」を実現する、体験型イベントを実施します。

Z世代向け体験型イベント「 Chasing Summer Sparks 」開催!

「ヒミツキチ」では、体験型イベントを実施してほしいというZ世代の声をきっかけに、Z世代へ向けこの夏最後の想い出をミオで作ってもらいたいという想いを込め、複数のワークショップを中心としたイベントを開催いたします。Z世代との関わりの中で吸い上げ、興味が高く要望の多かった「フレグランスづくり」「モールアート」「スマホストラップづくり」の中からお好きなワークショップをお楽しみいただけます。また、参加者同士が気軽に繋がることのできるトークタイムも同時開催!記憶に残る夏の体験を提供いたします。

■日時

2025年9月6日（土）11:00～17:30

※事前応募制となります。

■場所

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39

天王寺ミオ 12F ミオホール

■対象

Z世代（※1996年～2012年生まれの方）

■入場料

無料

★ヒミツキチ会員登録、ミオクラブ会員登録必須

■申し込み方法

下記詳細ページより内容をご確認いただき、以下に記載の申込

フォームよりご予約ください。

申し込み → こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPNEZ314oLcTE1h6RxWmjBZ664Pc8CItgerRwkbTEfgf4tw/viewform?pli=1)からお申込みください。

・応募締切:2025年8月31日（日）23:59

ヒミツキチについて

ヒミツキチは、天王寺ミオで働く現役Z世代社員が立ち上げた、Z世代向けプロジェクトです。天王寺ミオの社員に加え、一般のZ世代から募集した運営メンバーを迎え、Z世代が楽しめるイベントやコンテンツの企画・運営をしています。コンテンツだけではなく、同世代同士が集まるからこその繋がりや、そこから生まれる会話がZ世代に提供する新たな体験価値となっています。

◎「ヒミツキチ」公式サイト

https://himitsukichi.coorum.jp/

これらの取り組みを通じて、天王寺ミオは今まで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンターを目指すとともに、より多くのお客様に一層ご満足いただき、魅力あるJR天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参ります。

施設名：天王寺ミオ

所在地：〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０番３９号

運営会社：JR西日本SC開発株式会社

事業内容: ショッピングセンターの運営・管理および開発

HP（天王寺ミオ）：https://www.tennoji-mio.co.jp

HP（JR西日本SC開発株式会社）：https://jrwsc.co.jp

Instagram（天王寺ミオ）：https://www.instagram.com/tennojimio_official/