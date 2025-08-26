Nint、「Amazonプライム感謝祭」攻略ガイドを無料配布開始

株式会社Nint

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、年に一度の大規模セール「Amazonプライム感謝祭」で売上を最大化するための最新戦略と実践ノウハウをまとめた『Amazonプライム感謝祭で売上を最大化する実践ガイド』の無料配布を開始しました。本資料は、現場経験に基づく運用ノウハウをもとに、プライム感謝祭の仕組みや最新トレンド、事前準備、効果的な広告運用、割引施策の使い分け、イベント後の顧客育成策まで、売上を一過性で終わらせないための戦略を網羅的に解説しています。

「プライム感謝祭」成功のための戦略を完全網羅

ダウンロードする :https://www.nint.jp/whitepaper/amazon-p/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=amazon-p

Amazonプライム感謝祭は、例年10月中旬に開催されるプライム会員限定の大規模セールで、世界中で数億点の商品が購入される一大イベントです。日本でも高額商品や人気商品が最安値水準で登場するため、購買意欲が急上昇し、広告効果も通常期を大きく上回ります。

本ガイドでは、売上最大化のために押さえるべきポイントを、以下のように整理しています。

- 出品準備：過去データに基づく商品選定、商品ページやブランドストアの最適化、在庫・物流計画、価格戦略、レビュー改善など。- 広告運用：2週間前からの準備キャンペーン、入札・予算調整、ターゲティングの組み合わせ活用、複数広告タイプの併用、当日のリアルタイム調整。- 割引施策の使い分け：数量限定タイムセール、プライム会員限定割引、割引クーポンの効果的な適用方法。- イベント後の施策：レビュー依頼、再購入促進、SNSや外部連携によるファン育成。- 落とし穴回避チェックリスト：在庫切れや赤字値引き、広告費過剰、ページ不備などの失敗事例と対策。

初心者から経験豊富な事業者まで、すぐに実践できる内容となっており、販促計画の初期段階から活用いただけます。

背景と目的

EC事業者にとってプライム感謝祭は、年末商戦のキックオフであり、年間売上を左右する重要イベントです。一方で、短期間に成果を出すためには事前準備・当日運用・事後フォローを一貫して設計することが求められます。

Nintは、そうした現場のニーズに寄り添い、より実践的な施策を提供することで、事業者の成長を支援したいと考えています。今回のガイドは、幅広い事業者が活用できる内容としてまとめており、日々の支援業務で得た現場経験や成功事例をもとに、事業者が自社の戦略を強化し、長期的な成功につなげることを目的としています。

Nint ECommerceとは

「Nint ECommerce」は独自の推計技術により、日本の主要ECモールのジャンル、商品、ショップ別の市場規模やシェア、トレンドなどの動向を可視化する、革新的なEC事業者向けリサーチツールです。どのモールで、どの商品が、いつ、いくらで、いくつ売れたのかといったことを直感的に把握できる高精度なNint推計データにより、商品の仕入・開発、多ジャンル・複数モールへの事業拡大などの、ECビジネスにおけるマーケティング上の重要な意思決定を支えます。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceとは :https://www.nint.jp/ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=amazon-p

・代表者： 吉野順子

・所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

・URL：https://www.nint.jp/corp/

・設立：2019年2月

・事業内容：ECデータ分析サービスの提供

・グループ会社：任拓数見数据服務（上海）有限公司

株式会社Nintについて

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2000社のサービス導入実績があります。

「Nint」コーポレートサイトURL：https://www.nint.jp/corp/

「Nint ECommerce」サービスサイトURL：https://www.nint.jp/ec/