フランスのDeeptech（ディープテック）・AI・産業技術・クリーンテック企業が来日、日仏イノベーションフォーラムを開催
フランス貿易投資庁-ビジネスフランス（Business France）は、Deeptech（ディープテック）、AI、産業技術、クリーンテック分野の革新的なフランス企業の日本市場進出を支援するイマージョンプログラムを実施します。
このプログラムでは、9月9日より、フランス政府が推進する国家投資計画「France 2030」の支援を受けるフランス企業9社が来日。関連施設の視察や日本企業との交流を通して、これらの先端技術企業の日本市場への定着を図るとともに、日仏間の産業イノベーションにおける対話を深めます。
9月12日には東京イノベーションベース（TIB）を会場に、「日仏イノベーションフォーラム（France-Japan Innovation Forum）」を開催します。このイベントでは、フランス政府高官による全体セッション、テーマ別のラウンドテーブル、スタートアップ/産業界/投資家間の交流、革新的なプロジェクトの紹介が予定されています。
このフォーラムは、日仏のイノベーションモデルの補完性を浮き彫りにし、主権性・持続可能性・責任ある技術の開発において、日仏両国のスタートアップが果たし得る主要な役割に光を当てます。
フォーラムには、政府関係者、テクノロジー企業、研究機関、投資家、そして両国のスタートアップ・エコシステムの代表者が集います。フォーラム終了後には、ネットワーキングを目的としたカクテルレセプションが開催されます。
【日仏イノベーションフォーラム概要】
日時：2025年9月12日（金） カンファレンス 10：00～13：00、ネットワーキングレセプション13 :00～14 :30
会場：東京イノベーションベース（TIB）
対象：政府関係者、業界関係者、企業、研究機関、投資家、日仏スタートアップ支援団体、報道関係者
参加方法：専用フォームからお申込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7t-aHGE1VtGqWjzdyboRcpUOE9POExESVpZUTUzOExRVU1XOU1ZVUlXUS4u
※一般の方はご参加いただけません。ご参加には審査がございます（定員制）。
翌13日、代表団は大阪に移動し、大阪・関西万博にて開催されるフランスのナショナルデーに参加します。
本プログラムは、FrenchTech、東京イノベーションベース（TIB）、hello tomorrowをはじめ、日仏両国の政府関係者、大手企業、研究機関など、多数の協力のもと実施されます。
【France 2030とは】
France 2030（フランス2030）は、フランス政府が2021年に発表した総額540億ユーロ規模の国家投資計画です。エネルギー、デジタル、医療、農業などの戦略分野におけるイノベーションを支援し、経済の脱炭素化、技術革新、主権強化を目指しています。計画の実施・統括は、首相直属のフランス投資事務総局（SGPI）が担っています。
【フランス代表団 - 参加企業リスト】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328070&id=bodyimage1】
Faactopi
https://www.faactopi.com/
企業のイノベーションの量産化を迅速かつ柔軟に実現する「製造サービス（MaaS）」を提供
Filigran
https://filigran.io/
サイバーセキュリティのオープンソースソリューションを開発、サイバー脅威の予測と対策を支援
Green Communications
https://www.green-communications.fr/
