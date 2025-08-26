『エヴァンゲリオン』ヒロインが浮世絵美人画に転生！「エヴァ・ジャポニズム」第一弾として、美人画の巨匠・歌麿の名作をモチーフにした浮世絵『箱根八里美人三画揃』の販売を開始

株式会社版三

常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を広げてきた『エヴァンゲリオン』シリーズと、江戸時代から続く浮世絵文化を現代に継承する浮世絵版元・株式会社版三がプロデュースを手がける新アートプロジェクト――それが、『エヴァ・ジャポニズム』です。

本プロジェクトは、『エヴァンゲリオン』の世界観と、日本の伝統工芸に宿る美意識とを融合させ、現代にふさわしい新しい日本美を創出する試みです。

■第一弾は美人画の巨匠・喜多川歌麿による連作がモチーフ

「エヴァ・ジャポニズム」の第一弾として発表されるのは、江戸の浮世絵師で美人画の巨匠、喜多川歌麿による連作「鳳凰三美人図」をモチーフに、3人のヒロイン（レイ、アスカ、マリ）を姫君に見立てて描いた『エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃』です。

エヴァンゲリオンの世界を、まるで昔の人々が目撃し語り継いだ“御伽草子（おとぎばなし）”のように描いた本作は、

「もしエヴァが江戸時代に存在していたら、人々はどんな浮世絵に残したのだろうか」

という想像から生まれました。

伝統文化と現代カルチャーの融合から生まれる、新たな美と物語。

版三が得意とする“浮世絵ならではの遊び心”を随所に散りばめた本作は、「新しいエヴァ」としての一面を楽しめる逸品です。

■8月29日（金）より期間限定で販売開始

本作品は、8月29日（金）より、版三公式オンラインショップ「浮世絵工房」にて期間限定で販売を開始いたします。

現代のアニメ文化と、何百年にもわたり受け継がれてきた日本の伝統技術とが出会うことで生まれる新たなアートのかたち。『エヴァ・ジャポニズム』の世界にぜひご注目ください。

【商品概要】

商品名：エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃 レイ

販売価格：30,000円（税別）

販売期間：8月29日（金）［12:00］～ 9月15日（月）［23:59］

販売数：上記期間による受注生産

※全ての商品にシリアルナンバーが付属します。

※初版200部（それ以降は200部ごとに第2版、第3版と版が変更されます）

販売元：株式会社 版三

サイズ：（絵）縦33.1cm×横21.9cm（額）縦41.2cm×横30.0cm

素材（額装部分）：木製、アクリル、樹脂（裏板）

和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）

技法：ジークレー版画

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000346

商品名：エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃 アスカ

販売価格：30,000円（税別）

販売期間：8月29日（金）［12:00］～ 9月15日（月）［23:59］

販売数：上記期間による受注生産

※全ての商品にシリアルナンバーが付属します。

※初版200部（それ以降は200部ごとに第2版、第3版と版が変更されます）

販売元：株式会社 版三

サイズ：（絵）縦33.1cm×横21.9cm（額）縦41.2cm×横30.0cm

素材（額装部分）：木製、アクリル、樹脂（裏板）

和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）

技法：ジークレー版画

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000345

商品名：エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃 マリ

販売価格：30,000円（税別）

販売期間：8月29日（金）［12:00］～ 9月15日（月）［23:59］

販売数：上記期間による受注生産

※全ての商品にシリアルナンバーが付属します。

※初版200部（それ以降は200部ごとに第2版、第3版と版が変更されます）

販売元：株式会社 版三

サイズ：（絵）縦33.1cm×横21.9cm（額）縦41.2cm×横30.0cm

素材（額装部分）：木製、アクリル、樹脂（裏板）

和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）

技法：ジークレー版画

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000344

【作家紹介】

版三絵師・江幡喜之

株式会社 版三で浮世絵のデザインを担当。近年は鉄腕アトムのNFTアートコラボ、企業用浮世絵アイコンなど、浮世絵のテイストを活かしたアートの制作など幅広く活動。

浮世絵工房内の商品でも未来少年コナン浮世絵、ゴジラネオン浮世絵、藤子・F・不二雄 生誕90周年記念、ゲゲゲ浮世絵などの作品を手掛ける。

オンラインショップ：浮世絵工房 https://www.ukiyoework.com/