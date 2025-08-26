インドの鋳造用ポリウレタン市場は、2024年の2億4,642万米ドルから2033年には5億2,542万米ドルに拡大し、年平均成長率8.96%で成長する見通し
インドの鋳造用ポリウレタン市場は2033年まで力強い成長が見込まれています。
インドの鋳造用ポリウレタン市場は今後10年間で大幅な成長が見込まれており、市場規模は2024年の2億4,642万米ドルから2033年には5億2,542万米ドルに増加すると予想されています。これは、2025年から2033年の予測期間中に8.96%という力強い年平均成長率（CAGR）を反映しています。市場拡大の原動力となっているのは、自動車、建設、エレクトロニクス、産業用途など、複数の業界におけるポリウレタン材料の採用増加です。メーカーは、ポリウレタン材料の耐久性、柔軟性、軽量性を継続的に追求しています。
市場の牽引役と成長機会
インドの鋳造用ポリウレタン市場を牽引する主な要因は、自動車部品や産業機械における軽量で高性能な材料に対する需要の高まりです。ポリウレタン鋳造は優れた機械的強度、耐薬品性、そして設計の柔軟性を備えており、精度と耐久性が求められる複雑な部品に最適です。
さらに、インドでは建設・インフラセクターの成長により、特に断熱材、シーラント、コーティング用途において、ポリウレタンベースのソリューションに対する需要が急増しています。都市開発と工業化を促進する政府の取り組みは、市場機会をさらに拡大し、国内メーカーとグローバルサプライヤーによる生産能力への投資を促しています。
市場を形成する技術進歩
ポリウレタンの配合と成形プロセスの革新により、材料性能が大幅に向上し、高温環境、耐衝撃性部品、柔軟でありながら耐久性のある部品への応用が可能になりました。企業は、効率向上、廃棄物削減、生産コスト削減のため、自動成形システムと高度な成形技術の導入をますます進めています。こうした技術進歩は、様々な最終用途産業におけるポリウレタン成形の普及を加速させています。
インドのポリウレタン成形市場における主要企業
BASF SE
Covestro AG
DOW Inc.
Rubber Regenerating & Processing Co
Precision Polyurethanes
K.D. Joshi Rubber Industries Pvt. Ltd.
Perfect Polymers
Parakh Rubber House
D.P.ラバー株式会社
スリヤキラン・インダストリーズ
ソフテックス・インダストリアル・プロダクツ株式会社
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
製品タイプ別
ロール
型枠
パッド
シート
その他
プレポリマータイプ別
ポリエステル系プレポリマー
ポリエーテル系プレポリマー
ポリカプロラクトン系プレポリマー
その他
樹脂グレード別
標準グレード
高性能グレード
特殊グレード
その他
製造プロセス別
反応射出成形（RIM）
注型（液状ポリウレタン）
押出成形
圧縮成形
その他
設計別
硬質
軟質
発泡
エラストマー
その他
用途別
工業用鋳物
ホイール＆タイヤ
ベルト＆ホース
医療機器
履物部品
コンクリートブロック
その他
流通チャネル別
直販
オンライン販売
販売代理店／卸売業者
業界別
自動車
機械
電子機器計器類
