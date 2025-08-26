【MOS】秋にぴったりのフルーツティーが新登場！マザーリーフで「6種果実が香る サングリアフルーツティー」販売

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2025年8月28日（木）～11月19日（水）の間、紅茶とアメリカンワッフルを提供するカフェ「マザーリーフ」にて、芳醇な果実を味わう秋のフルーツティー「6種果実が香る サングリアフルーツティー」を期間限定で販売します。同時に、濃厚なマロンクリームと甘酸っぱい果実の「栗と果実のモンブランワッフル」や、りんごの香りが爽やかな「すりおろし林檎のアップルティーソーダ」、ご褒美にふさわしい「アールグレイ香る モンブランパフェ～ブリュレ仕立て～」なども登場します。

◇6種果実が香る サングリアフルーツティー（ホット・アイス）

「芳醇アップル」の紅茶をベースに、濃厚なコンコードとカベルネ・ソーヴィニヨンの赤葡萄 ジュースと4種の果実（りんご、オレンジ、ラズベリー、ブルーベリー）を加えた、芳醇で爽やかなフルーツティーです。仕上げに、セイロンシナモンとクローブの香りをほんのりきかせ、奥行きのある味わいをプラスしました。

※赤葡萄ジュースは、アメリカ原産の黒ブドウのコンコード種を90％・赤ワイン用の黒ブドウのカベルネ・ソーヴィニヨンを10％使用しています。

◇栗と果実のモンブランワッフル

お店で焼き上げるサクサクのワッフルに、濃厚なマロンクリームとマロンアイスを乗せ、栗の渋皮煮とオレンジ、ラズベリー、3種のベリーソースをトッピングしました。栗のまろやかな甘みと心地よい渋みに、フルーティーな果実の酸味が調和した、大人の味わいです。

◇すりおろし林檎のアップルティーソーダ

「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップに、りんごのピューレと果実を加え、爽やかに仕上げたティーソーダです。ライムとミントを添え、見た目にも清涼感をプラスしました。りんごの甘い果実感と「芳醇アップル」の爽やかな香りが楽しめる、秋にぴったりの一杯です。

◇アールグレイ香る モンブランパフェ～ブリュレ仕立て～

甘酸っぱいカシスシャーベットに濃厚なマロンクリーム、サクサク食感のフィアン ティーヌを合わせ、アールグレイ風味のカスタードクリームの表面をカラメル状にブリュレしました。仕上げに、栗の渋皮煮とラズベリーの果実とチョコレートをあしらい、華やかさをプラスしました。マロンの甘みと渋み、カシスの酸味、アールグレイの香りが絶妙に調和した、ご褒美にふさわしい上品なパフェです。

※ フィアンティーヌは、薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたもので、サクサクとした軽い食感が特徴です。

＜商品概要＞

■商品名・価格：「6種果実が香る サングリアフルーツティー（ホット・アイス）」（1,000円～）

※店舗によって価格が異なります。

「栗と果実のモンブランワッフル」（1,400円）

「すりおろし林檎のアップルティーソーダ」（1,000円～）

※店舗によって価格が異なります。

「アールグレイ香る モンブランパフェ～ブリュレ仕立て～」（1,300円）

■販売期間：2025年8月28日（木）～11月19日（水）

■販売対象店舗：マザーリーフ3店舗（北海道、神奈川県、広島県）

＜マザーリーフについて＞

「マザーリーフ」は、スリランカの指定農園からセレクトし、直輸入した本格紅茶が楽しめるお店です。使用している茶葉は、スリランカで摘み取り24時間以内に加工した紅茶の新茶“フレッシュ ティー”の中から、特にマイルドで香りの高い茶葉を、可能な限り新鮮な状態で直送されたものです。スリランカ産の茶葉は軟水である日本の水とも相性が良く、渋みの少ないすっきりとした口当たりが特長です。この紅茶と相性の良い、焼きたてで甘さ控えめのアメリカンワッフルやオリジナルスイーツ、本格的なお食事メニューなどを取り揃えています。

◆公式サイト https://www.motherleaf.jp/

◆公式インスタグラム https://www.instagram.com/motherleaf_official/

◆公式フェイスブック https://www.facebook.com/motherleaf170425/