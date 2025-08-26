“本当に買いたい案件”と出会える！M&Aマッチングの新常識『買い手企業版MAny』公開

株式会社Sirbe画像説明：サイトTOPページ

株式会社Sirbe（本社：東京都港区、代表取締役：杉澤侑樹）は、M&Aを検討する買い手企業向けの新サービス「買い手企業版“MAny”」を2025年8月25日に正式リリースしました。

本サービスは、買収希望条件を匿名で登録するだけで、希望条件にマッチした案件を保有するM&A仲介会社から直接オファーが届く仕組みを提供します。

買い手企業は完全無料で利用でき、従来の「仲介会社から来た案件紹介に依存する」構造を変えることで買い手の”情報格差”を解消し、より公平・オープンな市場を実現します。

■背景：買い手企業にとっての”情報格差”と”機会損失”

買い手企業版”MAny” :https://ma-many.jp/buyer/

従来のM&A市場では、買い手企業は仲介会社からのDMや営業電話、メールで案件を受け取るのが一般的でした。

しかし、売り案件の多くは特定の仲介会社が専任契約で保有しており、「希望条件に合う案件が別の仲介会社に存在していたにも関わらず、出会えない」という機会損失が発生していました。

一方で、仲介会社や売り手企業にとっても「本来であれば成約できた案件」が、買い手と接点を持てなかったために不成立となる課題がありました。

■サービス概要：「買い手企業版“MAny”」

買収希望条件を匿名で投稿することで、複数のM&A仲介会社から直接オファーを受けられる新しいマッチングプラットフォームサービス

１．買い手企業は完全無料で利用可能

２．了承後にのみ企業名等が開示され、個別チャットで交渉開始

３．複数の仲介会社から届いたオファーを比較・検討し、最適な提案を選択可能

４．仲介会社はマッチング成立時のみ1件あたり5万円の成果報酬型※プレミアムオファー送信時には、別途費用が掛かります

■サービスの特長

画像説明：サービスの流れ▶【買収検討企業】

１.匿名登録で安心して利用可能

・オファー募集時には企業名等を開示せずに、希望条件のみを登録可能です。情報開示はマッチング成立後です。

２.完全無料で利用可能

・希望条件投稿時～マッチング成立に至るまで、本サービスを完全無料でご利用いただけます。

※検討の結果仲介会社との個別契約に進んだ場合には、各仲介会社ごとの所定の手数料がかかる場合がございます。詳細は各仲介会社へご確認ください。

▶【仲介会社】

１.効率的な営業チャネル

・今まさに買収を検討する“ホットリード”にダイレクトにアクセスが可能となります。

２.圧倒的なコスト削減

・従来：DM送付・広告・セミナーなどでリード獲得に1件あたり数十万円かかる場合も・・・

・MAny利用時：1件あたり5万円（固定）※プレミアムオファー送信時には、別途費用が掛かります

→ 大幅なコスト削減を実現します。

３.M&A市場全体の機会損失を削減

・買い手と仲介会社の新しい出会いを創出し、成約率を高めることを目指します。

■今後の展望

仲介会社登録はこちら :https://ma-many.jp/agent/

「買い手企業版“MAny”」は、M&A仲介会社と買い手企業の新しい接点を生み出し、M&A市場全体の効率化と透明性向上に寄与します。

M&A業界における情報格差をなくし、M&Aの成功確率をさらに高める仕組みへと進化させてまいります。中小企業が安心してM&Aに向き合える世界を目指して開発を進めてまいります。

■会社概要

売り手企業版”MAny” :https://ma-many.jp/買い手企業版”MAny” :https://ma-many.jp/buyer/

会社名：株式会社Sirbe（シルベ）

代表者：代表取締役 杉澤 侑樹

設立：2023年11月

所在地：東京都港区芝5-36-4 札ノ辻スクエア9階

事業内容：インターネットサービス事業

会社HP：https://ma-many.jp/