～自衛官から農業へキャリアチェンジ～　農業法人として初めての取り組み 任期制自衛官向け合同企業説明会にイオンアグリ創造が初出展

イオン株式会社

イオン直営農場の運営および農産物の生産委託に取り組むイオンアグリ創造株式会社（以下「イオンアグリ創造」）は、２０２５年８月２７日（水）に株式会社パソナが開催する任期制自衛官向け合同企業説明会に、農業法人として初めて参加します。

本説明会は、任期制自衛官をはじめとする若年層の退職自衛隊員が、体力や経験を活かして新たなキャリアを築く機会を提供することが目的です。農業分野では慢性的な人手不足が課題となっており、双方のニーズを結びつけることで、地域農業の担い手不足の解消と自衛隊員のキャリア形成支援を同時に実現することを目指しています。

イオンアグリ創造では、任期制・定年制を問わず、自衛隊員の皆さまが持つ体力・規律・協調性・資格スキルなどの特性が、農業現場において大いに活かされると考えています。まずは若干名の採用を予定しておりますが、今後も継続的な取り組みを進め、持続可能な農業の実現に向けて人材の受け入れを積極的に検討してまいります。

イオンアグリ創造は、これからも地域社会と連携しながら、農業の未来を支える人材育成と雇用創出に貢献してまいります。

合同説明会 開催概要

１．開催日時：２０２５年８月２７日（水）８：５０～１６：１０

２．場所：東京物流センター 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1

３．参加対象者：任期制自衛官の皆さま