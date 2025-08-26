Appian が IDC MarketScape: Worldwide Business Automation Platforms 2025 Vendor Assessmentにおいてリーダーの評価





バージニア州マクリーン, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- AIプロセスオートメーションのリーディングプラットフォームであるAppian (NASDAQ:APPN)は本日、IDC MarketScape Worldwide Business Automation Platforms (BAPs) 2025 Vendor Assessment (文書番号 #US52034624, May 2025)において、リーダーの評価を受けたことを発表しました。

IDC MarketScapeレポートによると、「AppianはAIエージェントの開発をサポートし、ユーザーとLLM間のやり取りのためのコパイロットを提供している」としています。

Appianは長年にわたりAIをビジネスプロセスに組み込み、より高速でスマートに、そして適応性の高いものにしてきました。最新の技術革新によって以下のイノベーションによりこうした機能がさらに強化されています。

AIエージェントの作成と管理を可能にするAgent Studio

エンタープライズ向けインテリジェントドキュメント処理(IDP)を実現するAI Document Center

Appianの統合データファブリック全体にわたるレコード検索を可能にする、AI駆動型セマンティック検索機能のSmart Search



Appianのプロダクト＆ソリューション担当エグゼクティブバイスプレジデントであるSanat Joshiは次のように述べています。

「AIの真の力は、コアな業務プロセスへの統合にあります。Appianはこれまで一貫して重要な業務の最適化に注力してきました。IDC MarketScapeによるビジネスオートメーションプラットフォームのリーダー評価は、AIを目的とガバナンスに基づいて構築するという当社のコミットメントを裏付けるものです。AIエージェントとインテリジェントオートメーションの連携を実現することで、お客様の業務を加速し、AIのメリットを企業全体に責任を持って拡大し、目に見えるビジネスインパクトが得られるよう支援します。」

Appianプラットフォームは、企業が最も重要なビジネスプロセスをオーケストレーションし、変革できるよう支援します。プロセスオートメーションのあらゆるレイヤーに高度なAI機能を組み込むことで、企業が俊敏性、洞察力、そして影響力を高めることを可能にします。

Appianは最近のIDC InfoBrief（文書番号#EUR153306825、2025年6月）に協賛しました。このInfoBriefでは、ビジネスプロセスとプロセス・オートメーション・プラットフォームが、どのようにAI機能を識別、開発、展開するための強固な基盤を構築できるか、そして既存の自動化の取り組みの価値をさらに高めるシステムを構築し、AIによる効果測定が可能なものをどのように実現するか解説しています。また、銀行、保険、公共、ライフサイエンスといった分野の組織が、現在どのようにAIを活用しているか、将来のAI計画と優先事項、そして現在取り組んでいる課題についても紹介しています。

Appianが協賛したIDC InfoBrief (文書番号#EUR153306825, June 2025,英語版)は以下からダウンロードできます。 Embedding AI into Processes to Drive Business Impact

IDC MarketScapeについて

IDC MarketScape vendor assessmentモデルは、特定の市場におけるテクノロジーおよびサービスサプライヤーの競争力の適応度を概観するよう設計されています。この調査では、定性的および定量的基準に基づく厳格なスコアリング手法を用いており、その結果として、特定の市場における各サプライヤーのポジションを単一のグラフで示します。IDC MarketScapeは、テクノロジーサプライヤーの製品・サービス、能力と戦略、そして現在および将来の市場における成功要因を有意義に比較できる明確なフレームワークを提供します。また、このフレームワークは、テクノロジーの購買者に対し、既存および将来のサプライヤーの強みと弱みを360度の視点でアセスメントするツールを提供します。

Appianについて

Appianは、ビジネスプロセスの専門企業です。プロセスの効率化によって、お客様がコスト削減や顧客体験の向上を実現し、戦略的優位性を強化できるソフトウェアプラットフォームを提供しています。お客様の成功への強いコミットメントを基に、世界中のさまざまな業界のエンタープライズ企業を支援しています。詳しくは、appian.com/jp をご覧ください。[Nasdaq: APPN]

