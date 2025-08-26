フリーランスの法改正の内容まで認知している人は34％にとどまる｜スキルアップ研究所調査結果

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社・株式会社 ベンド（本社：東京都千代田区／CEO：近藤潔）は、同社が運営する「スキルアップ研究所(https://reskill.gakken.jp/)」にて、「【2025年版】フリーランスの法改正に関する実態調査」を行い、2025年8月21日に結果を発表いたしました。

【調査結果のポイント】

・64％が取引先企業は法改正に従っていると回答

・79％のフリーランスは未だ弱い立場に置かれていると感じることがある

・フリーランスの法改正の内容まで認知している人は34％にとどまる

調査結果全文はこちら：https://reskill.gakken.jp/5023

前回調査はこちら：https://reskill.gakken.jp/4294

◼️調査背景

2024年11月1日に施行されたフリーランス法改正から半年以上が経過した。

本調査では、フリーランスとして働く人々を対象に、法改正の認知度や評価、実際にどのような影響があったのかを明らかにすることを目的としている。

◼️調査結果

◆64％の取引先企業は法改正に従っている

取引先の企業が法改正に従っている、あるいは、一部は対応していると回答した人は計64％であった。

したがって、企業側の対応にはバラつきがあり、法改正の目的である取引の適正化が十分に達成されているとは言い切れない現状がうかがえる。

◆79％のフリーランスは弱い立場に置かれていると感じることがある

「事業者との取引において、フリーランスは弱い立場に置かれていると感じることがあるか」という質問に対し、2025年時点で「よくある」「時々ある」と回答した人は計79%にのぼり、2024年の78%と比べてもほぼ横ばいだった。

トラブルという具体的な問題が発生していなくても、多くのフリーランスが未だ不安や不公平感を抱えている状況があるといえる。

◆フリーランスの法改正の内容まで認知している人は34％にとどまる

法改正の内容について、2024年時点で「よく知っている」と答えた人は15%だったが、2025年には34%へと倍以上に増加している。

「聞いたことはあるが内容までは知らない」と回答した人は49％と、昨年度の結果よりは減少したが、半数近くのフリーランスはまだ具体的な内容を把握していない。

したがって、法改正の認知は進んでいるものの、内容の普及が社会全体に十分に浸透しているとはまだ言い切れない。

◼️課題と展望

フリーランス法の改正は一定の効果を上げているものの、適正な取引がまだ十分に浸透しているとは言い難い。

法改正の内容を具体的に把握している人は依然として少ないため、今後その認知度が高まることで、自身の権利を意識し、適正な取引をより強く求めるフリーランスが増えると考えられる。同時に、企業側においても法改正への対応が一層進むことが期待される。

したがって、今後の課題は制度の周知徹底と実務面での支援を通じて、フリーランスが自らの権利を大切にし、安心して働ける環境を整備していくことだといえる。

〈調査概要〉[表: https://prtimes.jp/data/corp/2535/table/8061_1_96b81be61f49bd6a609a080816191094.jpg?v=202508261128 ]

◼️大人の学び直しのためのWEBメディア「スキルアップ研究所」

スキルアップ研究所は、当社実施のアンケートによる最新の実態調査に基づき、独自のキャリア情報や有益な学習法を紹介しています。

実態調査では、スキルアップ及びリスキリング等に関する現状について、実際にアンケートを実施し、結果をもとに解説しています。現状を分析し、今後、より多くの方が望んだ時にスキルアップに取り組める社会を実現するためには次に何をするべきか、生の声をもとに検討していきます。

キャリア情報や有益な学習法を紹介するページでは、実際にキャリアアップ・スキルアップを目指すにあたって参考となるような情報をお届けしています。

「キャリアアップ・スキルアップに取り組みたいが、次に何をすべきかわからない」という方や、「リスキリングって聞いたことはあるけど自分にもできるのかな」と思っている方に、ぜひ読んでいただきたい記事となっています。

スキルアップ研究所：https://reskill.gakken.jp/

