世界の消火泡市場は2024年の9億9,030万米ドルから2033年には13億8,290万米ドルに成長し、年平均成長率3.78%を記録すると予測されています。
安全規制の強化を背景に、世界の泡消火剤市場は着実な成長を遂げています。
世界の泡消火剤市場は、安全規制の強化、効果的な消火システムの必要性、そして産業インフラおよび都市インフラ整備の進展を背景に、大幅な成長を遂げています。2024年には9億9,030万米ドルと推定される市場規模は、2033年には13億8,290万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.78%で成長します。
泡消火剤は、可燃性液体による火災のリスクを軽減し、商業施設、工業施設、そして自治体の安全を確保する上で不可欠です。迅速かつ効率的に火災を鎮圧するように設計されたこれらの泡消火剤は、石油精製所、空港、化学工場、大規模な都市ビルなどの環境に不可欠です。
市場成長を促進する主な要因
世界の泡消火剤市場を牽引する要因はいくつかあります。まず、国際機関および地域当局によって義務付けられた厳格な火災安全規制により、高度な消火ソリューションの採用が増加しています。企業は、安全基準を遵守し、人命、財産、そしてインフラを守るために、高性能泡消火剤への投資を行っています。
次に、世界的な産業・建設プロジェクトの増加が需要を押し上げています。新興国における急速な都市化は、信頼性の高い消火ソリューションを必要とする産業施設、高層ビル、商業施設の急増をもたらしています。
最後に、泡消火剤配合における技術革新が成長を牽引しています。メーカーは、規制要件を満たし、優れた消火能力を備えた環境に優しいフッ素フリー泡消火剤の製造に注力しています。持続可能な消火ソリューションへの移行は、特に欧州と北米で勢いを増しています。
課題と市場の制約
プラス成長軌道にあるにもかかわらず、市場は課題に直面しています。従来の泡消火剤に含まれる特定の化学成分をめぐる環境への懸念から、規制が強化されています。これらの変化する規制への準拠には、メーカーは研究開発への投資が必要であり、それが生産コストに影響を与える可能性があります。さらに、高級泡消火剤は価格が高いため、発展途上地域の中小企業や自治体では導入が制限される可能性があります。
地域別インサイト：地域ごとの機会
北米とヨーロッパは、確立された安全規制と広範な産業インフラを背景に、泡消火剤市場を引き続き支配しています。アジア太平洋地域は、急速な都市化、工業化の進展、そして火災安全基準向上に向けた政府の取り組みを背景に、主要な成長地域として台頭しています。中東と中南米でも、特に石油・ガス施設や空港の火災安全システムにおいて、泡消火剤の導入が徐々に進んでいます。
泡消火剤市場の主要企業
Angus Fire Limited
Dafo Fomtec Ab
DIC Corporation
Eau&Feu
Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG製造化学工場
Johnson Controls International Plc
Kerr Fire （Kidde plc）
KV Fire Chemicals Pvt. Ltd.
ナショナル・フォーム社
ペリメーター・ソリューションズ
SFFECOグローバル
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
泡の種類別
水性フィルム形成泡消火剤（AFFF）
耐アルコール性水性フィルム形成泡消火剤（AR-AFFF）
