£¸·î30¡¢31Æü³«ºÅ¡ª¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸～¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥Õ¥§¥¢2025～¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸～¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó»°ÃÄÂÎ¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î²ñ¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î²ñ¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î²ñ¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï¤ò°·¤¦´ë¶È¤¬Á´¹ñ¤«¤é½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¿¨¤ìÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥áー¥«ー¼Ò°÷¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀìÌç²È¤é¤ØÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ö°Ø»ÒÍÑÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥Ë¥Ã¥È¡ÖJWX-2¡×¡¢º£Ç¯1·î¤ËÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¼Ö¤¤¤¹ÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅö¼ÒºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖJWG-1¡×¤ÎÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¤Î´Ê°×ÌµÎÁÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ïº£²ó¡¢ÆüËÜÊ¡»ãÂç³ØÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æ±Âç³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»î¾è²ñ¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´Ê°×ÌµÎÁÅÀ¸¡¤Ï¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´´õË¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Î¥ê¥ó¥¯:¡¡https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z0podhbYzkOT-Sm29y-CP_GJj7iFMkhAqHTNa3J1zh5UMlVWOVNEUTg1RjlWVkRXRks4UkdBWDVOWi4u
¢£¤³¤É¤â¤ÎÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸～¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥Õ¥§¥¢2025
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¡¢31Æü(Æü) 10:00～16:00
²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡¡Âè3Å¸¼¨´Û(½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬£²ÃúÌÜ)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
ÉôÌçÌ¾¡§¥é¥ó¥É¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉô SPV»ö¶ÈÉô JW¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô
TEL ¡§¡¡0538¡¾32¡¾2106
