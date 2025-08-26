MSI、台湾国立故宮博物院と提携し限定版EVプレミアムスマート充電器を発表

台北、2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 新エネルギーとAI技術のグローバルリーダーであるMSI（Micro-Star International）は本日、台湾の国立故宮博物院と提携し、限定版のEVプレミアムスマート充電器を発表しました。南宋時代の名窯である吉州窯の代表作「黒釉葉文茶碗」からインスピレーションを得たデザインは、伝統的な美術工芸を充電インフラに融合させ、エネルギー技術の外観と体験の両面を再定義しています。このイノベーションは、住宅、オフィス、そして高級建築空間において、機能性と芸術性を兼ね備えたソリューションを提供します。同時に、台湾国立故宮博物院はMSIのスマート充電器をいち早く導入する文化機関の一つとなり、グリーンエネルギー政策を積極的に支持することで、持続可能性への強い取り組みを示しています。





MSIのEV充電ソリューション部門により台湾で一貫して開発・製造・サービス提供されたこの充電器は、MIT微笑マーク、台湾エクセレンス賞金賞、そして2024年台湾エクセレンス賞を受賞しています。また、台湾のVPC、欧州のIEC、米国のULといった厳格な安全認証も取得しています。優美な曲線を描くシルエットと鏡面の黒釉仕上げは、宋代磁器の洗練されたミニマリズムを体現しています。内部にはMSI独自のスマートコントロールアプリが搭載されており、遠隔操作、スケジューリング、エネルギーモニタリングを可能にすることで、直感的な操作性、安定した充電、そして長期的な耐久性を実現しています。IP55保護等級、耐塩水噴霧性、そして最大3,000メートルの高地における性能に対応するよう精密に設計された本充電器は、卓越した耐久性を備えています。各製品には2年間の保証と、約500万ドルの生産物責任保険が付帯しています。

MSIのマーケティング担当副社長であるSam Chern氏は、次のように述べています。「MSIは長年にわたり、AI、新エネルギー、そしてコンシューマテクノロジーの統合的なイノベーションに取り組んできました。今回の国立故宮博物院との協業は、単なる美学の借用にとどまらず、テクノロジーと文化遺産との間に生きた対話を生み出すものです。私たちはEV充電設備を単なる機能性にとどめるのではなく、空間のデザイン言語に自然に融合させ、日常生活における美の源泉へと高めていくことを目指しています。」

MSIのEV充電ソリューションAVPであるElsa Yeh氏は、次のように述べています。「電気自動車は私たちの移動のあり方を変革しています。MSIの新エネルギー分野における使命は、使いやすく、美しいデザインで、シームレスに接続できるスマート充電ソリューションを創造することです。今回の国立故宮博物院向けとなる特別仕様の充電器は、MSIチームによって構想、設計、製造まで一貫して行われており、新エネルギーとシステムインテグレーションにおける当社の高度な専門性を体現しています。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com