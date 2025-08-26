錫と金箔の美で描く『富士山 FUJIYAMA』ぐい呑みセット――唯一無二の贅沢ギフト
日本の象徴である「富士山」をモチーフにした、錫と金箔を組み合わせた華やかなセット「富士山 FUJIYAMA 錫・金箔セット」
錫（すず）は古来より「錆びにくく抗菌性に優れる」素材として愛されてきました。金沢の伝統技術で施された金箔を組み合わせた特別仕様。富士山の気高い姿を、錫の清らかな輝きと金箔の華やかさで表現しています。
ぐい呑みや小鉢として使える実用性を備えるとともに、眺めても楽しめるデザインは、記念日やお祝いの贈り物として最適です。特に海外からの観光客や、日本らしいギフトをお探しの方に人気の商品となっています。
「富士山 FUJIYAMA 錫・金箔セット」は、伝統工芸の美しさと実用性を兼ね備えた逸品。日本の美意識を感じられる贅沢なひとときを演出します。
【高岡錫器】富士山 FUJIYAMA 錫・金箔セット
https://naire-shop.com/naire-nousaku-e00115/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328063&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
錫（すず）は古来より「錆びにくく抗菌性に優れる」素材として愛されてきました。金沢の伝統技術で施された金箔を組み合わせた特別仕様。富士山の気高い姿を、錫の清らかな輝きと金箔の華やかさで表現しています。
ぐい呑みや小鉢として使える実用性を備えるとともに、眺めても楽しめるデザインは、記念日やお祝いの贈り物として最適です。特に海外からの観光客や、日本らしいギフトをお探しの方に人気の商品となっています。
「富士山 FUJIYAMA 錫・金箔セット」は、伝統工芸の美しさと実用性を兼ね備えた逸品。日本の美意識を感じられる贅沢なひとときを演出します。
【高岡錫器】富士山 FUJIYAMA 錫・金箔セット
https://naire-shop.com/naire-nousaku-e00115/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328063&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ