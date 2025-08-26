OTC鎮痛医薬品の世界市場2025年、グローバル市場規模（アセトアミノフェン、イブプロフェン、アスピリン、ナプロキセン）・分析レポートを発表
2025年8月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「OTC鎮痛医薬品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、OTC鎮痛医薬品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のOTC（一般用）鎮痛医薬品市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みであり、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と予測されています。OTC鎮痛医薬品は、処方箋を必要とせず購入できる医薬品であり、アセトアミノフェンやイブプロフェン、アスピリン、ナプロキセンなどが代表的です。これらは頭痛、筋肉痛、関節痛、発熱などの症状に広く用いられ、病院薬局、ドラッグストア、Eコマースなど多様な販売チャネルで流通しています。
________________________________________
世界の医薬品市場の背景
世界の医薬品市場規模は2022年に1兆4,750億米ドルに達し、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。市場は化学薬品とバイオ医薬品に大別され、2022年におけるバイオ医薬品の市場規模は3,810億米ドル、化学薬品は2018年の1兆50億米ドルから2022年には1兆940億米ドルへ拡大しています。
成長要因には、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、民間・政府による製薬産業への投資拡大、新薬の研究開発の活発化が挙げられます。一方で、厳格な規制、研究開発コストの高騰、特許切れといった課題も存在します。COVID-19の影響により、ワクチン開発やサプライチェーン管理の重要性が強調され、製薬企業には迅速かつ柔軟な対応力が求められるようになりました。
________________________________________
産業チェーンと市場対象
本レポートでは、OTC鎮痛医薬品産業のバリューチェーンを包括的に分析し、製造、流通、販売の全段階を網羅しています。市場は主に病院薬局（アセトアミノフェン、イブプロフェン）とドラッグストア（アセトアミノフェン、イブプロフェン）が中心であり、Eコマースチャネルの成長も著しい状況です。また、先端技術や特許動向、主要な応用分野、市場トレンドを詳細に評価しています。
________________________________________
地域別分析
北米および欧州市場は、政府による医薬品アクセス拡大政策や消費者のセルフメディケーション意識の高まりを背景に堅調な成長を見せています。アジア太平洋地域、特に中国は内需の強さ、製薬産業の発展、政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場の成長を牽引しています。日本、韓国、インド、東南アジアでもOTC医薬品市場は拡大傾向にあり、特にオンライン販売の普及が成長を加速させています。
________________________________________
市場の包括的理解
本レポートは、OTC鎮痛医薬品市場の全体像を把握するために、以下の分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアの算出
● 産業分析：規制、技術革新、消費者嗜好、政策動向を含む市場環境の評価
● 地域分析：インフラ整備状況、経済条件、政策支援による地域ごとの成長機会の特定
● 市場予測：成長率、需要動向、新たな市場機会の提示
________________________________________
ミクロレベルの市場分析
