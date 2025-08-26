東南アジアの鋳造ポリウレタン市場は、2024年の1億5,831万米ドルから2033年には3億818万米ドルに拡大し、年平均成長率7.82%で成長すると予測されています。
東南アジアの鋳造用ポリウレタン市場は2033年まで力強い成長が見込まれる
東南アジアの鋳造用ポリウレタン市場は力強い拡大が見込まれており、2024年の1億5,831万米ドルから2033年には3億818万米ドルに成長すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）7.82%を反映しています。市場の成長は、産業用途の増加、自動車・建設セクターにおける需要の高まり、そしてポリマー化学における継続的な技術革新によって牽引されています。
産業需要の高まりが市場成長を牽引
東南アジア全域における製造業および産業活動の急増は、鋳造用ポリウレタン市場の成長を牽引する重要な要因です。インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナムなどの国々では、耐久性と軽量性を兼ね備えた材料を必要とする自動車部品、建設部品、消費財への投資が活発化しています。多用途性、機械的強度、耐薬品性で知られるキャスティングポリウレタンは、様々な業界でますます好まれる素材となり、採用率の上昇につながっています。
技術革新と製品開発
ポリウレタンの配合とキャスティング技術に関する継続的な研究開発により、製品の性能が向上し、用途範囲が拡大しています。先進的なポリウレタングレードは、耐摩耗性、耐摩耗性、耐化学腐食性が向上しており、これは産業機械、自動車部品、保護コーティングに不可欠です。メーカーは、リードタイムの短縮と材料効率の向上を目指し、新しい生産プロセスへの投資を進めており、市場の成長に大きく貢献しています。
地域別の洞察と機会
東南アジアの経済成長と工業化は、キャスティングポリウレタンの消費にとって好ましい状況を生み出しています。タイとマレーシアでは自動車内装と電装部品の需要が伸びており、ベトナムとインドネシアは建設および産業用工具のハブとして台頭しています。製造能力向上に向けた政府の取り組みと、増加する外国直接投資（FDI）の増加により、この地域の市場プレーヤーにとって魅力的な機会が創出されると予想されます。
市場動向に影響を与える課題
市場は大幅な成長を遂げているものの、原材料価格の変動やポリウレタン廃棄に伴う環境問題といった課題に直面しています。しかしながら、企業は環境への影響を軽減し、厳しい規制を遵守するために、バイオベースポリウレタンやリサイクルへの取り組みといった持続可能なソリューションにますます注力しています。
東南アジアの鋳造用ポリウレタン市場における主要企業
BASF SE
Evonik Industries
Sika AG
Dow Inc.
Asia Polyurethane
Line Seiki Co., Ltd.
Prostech
Seen Joo Pte Ltd
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
製品タイプ別
ロール
型枠
パッド
シート
その他
プレポリマータイプ別
ポリエステル系プレポリマー
ポリエーテル系プレポリマー
ポリカプロラクトン系プレポリマー
その他
樹脂グレード別
標準グレード
高性能グレード
特殊グレード
その他
製造プロセス別
反応射出成形（RIM）
