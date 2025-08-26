Core-3576JD4 × Jetson Orin Nano 8GBによるデュアル設計で、8K解析とエッジAI推論を1Uに凝縮した分散システムサーバーの販売開始
2025年8月26日 - 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社は、Rockchip RK3576とNvidia Jetson Orin Nano 8GBによるデュアル設計で、8K解析とエッジAI推論を1Uに凝縮した分散システムサーバーの販売を開始いたします。
メインにCore-3576JD4（AI 6TOPS、8K/4Kハイフレームデコード対応）を採用。用途に応じて**サブにJetson Orin Nano 8GB（最大67TOPS）またはJetson Orin NX 16GB（最大157TOPS）**を選択できるデュアル・ボードモジュール設計により、ビデオデコード系とAI推論系の並列分離を実現。大型施設・スマートシティ・工場などで、多チャネル監視×その場AI解析を1台でまかないます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327935&id=bodyimage1】
◆製品ハイライト
・ デュアル・ボードモジュール設計：ビデオ処理系とAI推論系を物理的に分離し、リソース干渉を低減。並列実行でスループットを最大化
・ 8Kビデオエンコード／デコード：マルチチャネル高解像度の伝送・保存を効率化（詳細は「仕様」参照）。
・ マルチ画面プレビュー：1/2/4/8/9/16/32分割、8/16ch同期再生、タイムスタンプ・チャンネル・録画種別で高速検索
・ テラバイト級ストレージ拡張：デュアルSAS/SATAベイに加え、NVMe SSD拡張に対応。大容量のローカル保存が可能
・ イベント検知のカスタマイズ：モーション／エリア侵入／ラインクロス／遮蔽検知／物体認識など、異常検知で自動アラート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327935&id=bodyimage2】
◆主なユースケース
・ スマートシティ／交通：多拠点カメラの統合監視、ナンバープレート・人／車両検知、混雑度の可視化
・ 産業・プラント：安全監視、エリア侵入検知、異常行動検知、予知保全
・ 小売・公共施設：行動解析、来場者統計、バックヤード監視、障害時の即時再生
◆仕様（抜粋）
◆筐体・電源・環境
フォームファクタ：1Uラックマウント（490.0 × 368.0 × 44.4 mm）
電源：280W AC（入力100-240V AC 50/60Hz、出力1：12V/5A、出力2：52V/4.6A、ホットスワップ非対応）
動作環境：動作0～45℃／保存-40～60℃、湿度5～90%RH（結露なし）
◆デュアル・モジュール構成
・ メインモジュール：Core-3576JD4
・ メモリ：LPDDR4/LPDDR4x 4/8/16GB
・ AI性能：6TOPS
・ デコード：8K@30（VP9／AVS2／AV1）、4K@120（VP9／AVS2／AV1）、4K@60（H.264/AVC）
・ エンコード：4K@60（H.264/AVC）
◆サブモジュール（任意）
・ Jetson Orin Nano 8GB：最大67TOPS、デコード 1×4K60／2×4K30／5×1080p60、エンコード 1080p30
・ Jetson Orin NX 16GB：最大157TOPS、デコード 1×8K30／2×4K60／9×1080p60、エンコード 1×4K60／3×4K30／6×1080p60
◆ビデオ仕様
・ 入力：最大32ch 1080p@30 H.264
・ 出力：VGA×1（最大1080p）、HDMI 2.0×1（4K@60）
・ プレビュー：1/2/4/8/9/16/32分割、8/16ch同期再生、可変速再生、イベント連動再生
・ 8Kエンコード／デコード：ハイレゾ映像の高効率伝送・保存に対応
◆ネットワーク／I/O
・ イーサネット：GbE×8（RJ45、PoE/PSE対応）＋LAN×2（RJ45/1000Mbps、上位LANはPoE/PSE対応）
・ 無線：2.4/5GHzデュアルバンド（M.2 E-Key拡張、SATA3.0と排他）
