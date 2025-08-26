スロットシミュレーターアプリ『アレックス ブライト』 App Store/Google Playにて配信開始!!
株式会社ユニバーサルエンターテインメント（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岡田 知裕）は、iOSおよびAndroid向けスロットシミュレーターアプリ『アレックス ブライト』の配信を、App StoreおよびGoogle Playにて8月25日より開始しました。
スロットアプリ『アレックス ブライト』について
2025年7月に発売されたスロット『アレックス ブライト』を忠実に再現したスロットシミュレーターアプリです。
アプリならではの機能を多数搭載！
小役・ボーナスなどのフラグ設定ができる強制役や時短の高速オートモードなど、シミュレーターアプリならではの便利な機能を多数搭載！
※一部の機能は追加購入が必要です。
【 追加機能について 】
本アプリは一部機能が個別課金対応（アドオン）です。課金を行うことで以下の機能が追加されます。
● 「セーブデータ機能」 ゲーム結果を保存し、保存した状態からゲームが再開できます
● 「ウェイトカット」 リールのウェイトON・OFFが設定できます
● 「設定変更」 ゲーム開始時、設定を 任意で選択できます
● 「オートプレイ」 レバーONからリール停止を自動化します。スピードや終了条件も選択できます
● 「強制役」 小役、 ボーナスなどのフラグが任意のタイミングで設定できます
● 「滑りコマ表示」 無演出時も含む全遊技でリール停止時の滑りコマを表示することができます
※すべての機能がセットになった「お買い得パック」もございます。
【iOS版アプリ概要】
カテゴリ：ゲーム⇒カジノ[有料]／ゲーム⇒シミュレーション[有料]
販売価格：1,000円（税込）
ダウンロードページURL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6745775315
【Android版アプリ概要】
カテゴリ：ゲーム⇒パチンコ＆麻雀、ほか[有料]
販売価格：1,000円（税込）
ダウンロードページURL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universal777.arexbright
【ご注意】
・アプリの詳細及び対応機種、その他注意事項等は、App Store・Google Playにてご確認ください。
・本アプリで表示される数値はあくまでシミュレート値であり、実際のスロット機とは異なる場合があります。
・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
【著作権表示】
（C）UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※本リリースの内容は発表時点のものであり、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
