大正製薬が「令和7年度 さいたま市総合防災訓練・防災フェア」に出展！～リポビタンゼリー長期保存用～
この度、大正製薬は9月1日に荒川総合運動公園で行われる「令和7年度 さいたま市総合防災訓練・防災フェア」にブースを出展いたします。昨今の自然災害の増加に伴い、防災・減災への関心が高まる中、当社は製薬会社として地域の安心・安全な暮らしに貢献すべく、災害時の備えに役立つ製品・情報の提供を目的に参加いたします。皆さまに実際に触れていただきながら、防災知識の普及と健康維持の大切さをお伝えする機会としたいと考えております。
◇令和7年度 さいたま市総合防災訓練・防災フェア ポスター
■大正製薬ブースについて
当社ブースでは非常食として最適なリポビタンゼリー長期保存用を約1,200個サンプリング予定です。リポビタンゼリー長期保存用は調理する必要なく、水なしでも喉に通りやすく、アレルギー物質も不使用かつカフェインフリーである為、誰でも手軽に摂取することが可能な非常食です。
◇ブースの場所（防災フェアエリアで出展）
■大正製薬について
当社は「人々の病気を予防し、健康を増進させたい。」こうした思いから大正元年に創業しました。以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの 健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防や治療、健康によりそうべく、医薬品から食品まで幅広い製品ラインアップで、 皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、健康意識が高まる生活者の皆さまのニーズが多様化しており、このような変化に柔軟に対応しながら高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。
◇ リポビタンゼリー長期保存用製品ページ
URL：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/emergency_jelly/
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp
