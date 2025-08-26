株式会社理学ボディ、Wantedly Awards 2025にて「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出

株式会社理学ボディ株式会社理学ボディ、Wantedly Awards 2025にて「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出

理学療法士の技術で世界中の人々を健康にすることを目指す株式会社理学ボディ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木城拓也、以下「当社」）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仲 暁子）が主催する「Wantedly Awards 2025」において、2024年8月から2025年7月にかけて共感採用を推進した企業100社に贈られる「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出されたことをお知らせいたします。

今回の選出を励みに、ミッションである「国家資格である理学療法士の専門性を最大限に引き出し、世界中の人々の健康に貢献する」の実現に向け、ビジョンや価値観を共有する大切な仲間たちが、さらに活躍できる環境づくりに一層努めてまいります。

理学ボディ Wantedlyページ

https://www.wantedly.com/companies/company_3939666

代表取締役 木城拓也のコメント

代表取締役 木城拓也

この度は「BEST TEAM NOMINATION 100」という栄誉ある賞に選出いただき、大変光栄に思います。私たちが何よりも大切にしているのは、職種に関わらず、私たちのビジョンや事業にかける想いに心から共感してくれる仲間を見つけることです。

当社の根幹は、国家資格を持つ理学療法士の専門性を最大限に引き出す場を創りたい、という想いです。しかし、その価値を社会に届け、事業を成長させるためには、バックオフィスや事業開発を担うビジネス職の専門性が不可欠です。理学療法士とビジネス職、この「両輪」が噛み合ってこそ、私たちのミッションは実現できると信じています。

この受賞は、多様な専門性を持つ仲間たちが一つのチームとして協働してくれた結果であり、私たちの発信に興味を持ってくださった全ての皆様のおかげです。今後も、日本のヘルスケアの未来を共に創っていく情熱ある方々と出会えることを楽しみにしています。

「BEST TEAM NOMINATION 100」とは

ウォンテッドリーが登録企業の中から、2024年8月～2025年7月の期間において、Wantedlyを活用し「共感」を軸とした採用を積極的に推進した企業100社を選出するアワードです。採用ブランディングや共感採用といった観点から総合的な採用力を評価し、優れた成果を上げた企業が選ばれます。

詳細：https://fuze.wantedly.com

理学ボディの「共感採用」への取り組み

当社では、採用活動を単なる人材確保の手段ではなく、「未来を共に創る仲間集め」と位置づけています。Wantedlyでは、スキルセットだけでは伝わらない以下の情報を積極的に発信し、候補者との価値観のマッチングを重視してまいりました。

- 創業ストーリーや事業にかける想いの発信- 第一線で活躍する社員のリアルな声やキャリアパスの紹介- 社内の勉強会やチームビルディングの様子など、カルチャーが伝わるコンテンツ

これらの取り組みを通じて、当社のビジョンに共感し、共に成長したいと願う多くの仲間と出会うことができました。

今後の採用について

理学ボディは、事業の成長に合わせ、継続的に採用を行っております。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ下記Wantedlyページより当社のカルチャーに触れてみてください。カジュアルな面談も随時受け付けております。

理学ボディ Wantedlyページ

https://www.wantedly.com/companies/company_3939666

公式ホームページ

https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/

株式会社理学ボディ 会社概要

株式会社理学ボディ

理学療法士で代表の木城拓也が、お客様の痛みを短期間で改善し、そのスキルに見合った報酬を得る仕組みを作ることで理学療法士の処遇改善にも貢献したいという強い思いから、2018年に創業。理学療法士の有資格者による施術で、3回以内の改善をめざすコンセプトにこだわる“通わせない整体”「青山筋膜整体理学BODY」を国内に100店舗展開（2025年8月時点）。2022年からは、理学療法士監修のマシンピラティス事業「ルルト」を始め、より多くの人々に「最高の技術」を提供し、世界中の人々の健康をサポートすることを目指している。

社名：株式会社理学ボディ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷701

電話番号：03 6712 6473

URL：https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/

代表者：代表取締役 木城 拓也

創業：2018年7月2日

事業内容：整体院の経営/ピラティススタジオの経営/障がい福祉事業/セミナー主催及び教育事業

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社理学ボディ 広報部 担当：鈴木

MAIL：press@rigakubody.com