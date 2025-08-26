¡ÚJapan CxO Award¥Î¥ß¥Íー¥ÈÆÃÅµÈ¯É½¡Û¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼èÄùÌò ½©»³ ½Ö »á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¤¬³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒBNG¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖJapan CxO Award¡×¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Íー¥ÈÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼èÄùÌò ½©»³ ½Ö »á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¤¬³«ºÅ·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Japan CxO Award¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJapan CxO Award¡×¤Ï¡¢CxO¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤òÉ½¾´¤·¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È½ÅÍ×À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜAward¤Ç¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿CxO¤ËÂÐ¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊCxO¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï³«ºÅ³µÍ×(https://japancxoaward.org/about)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜAward¤Ç¤Ï¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¸ÂÄê¤Î¡Ö¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¡×¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¤ÎCxO¤¬ÁÈ¿¥¤ä»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼èÄùÌò ½©»³ ½Ö »á
³«ºÅÆü»þ¡§10·î 29Æü (¿åÍËÆü)19:00Í½Äê
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÌ¿Îá¤·¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡×¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©
～ ¾å¾ì´ë¶È¤Ç¡È¼«Î§¤ÈÀ®²Ì¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î¥ê¥¢¥ë ～
·Á¼°¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀßÎ©2Ç¯ÌÜ¤Î¿Íºà·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¿·Â´1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¿·µ¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ä´ØÀ¾»Ù¼ÒÄ¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ë»²²è¡£¿Í»ö¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢BizDevÎ©¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯Ëö¤ËÅì¾Ú°ìÉô¡Ê¸½¥×¥é¥¤¥à¡Ë»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¡£2023Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï±Ä¶È¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÎÎ°è¤ò´É¾¸¡£
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
¼«Á¦¡¢Â¾Á¦¤ÇËÜAward¤Ø±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅêÉ¼¿ô¤ò5É¼°Ê¾å³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¡×¤¬ËÜÊÙ¶¯²ñ¤Î»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅêÉ¼¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¿½¹þ¼ê½ç
£±.Japan CxO AwardÅêÉ¼¥µ¥¤¥È(https://apply.japancxoaward.org/)¤«¤é±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£².±þÊç¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¥Úー¥¸¤Ë¤´¼«¿È¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâ³°¤«¤éÅêÉ¼¤ò5É¼°Ê¾å½¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÅêÉ¼¼Ô¤Ï¼ÒÆâ³°¡¢ÃÎ¿Í¡¢Í§¿ÍÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£³.ÅêÉ¼¤ò5É¼°Ê¾å³ÍÆÀ¤·¡Ö¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¸åÆüJapan CxO Award»öÌ³¶É¤«¤éÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÏÈ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´´õË¾¤Ë±è¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¯¥¹¥ë¡¡¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CRO¡¡¥Î¥Ð¥»¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÄÉô Àµ¼ù »á(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000081799.html)
¥Æー¥Þ¡§¡Ö°µÅÝÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹Í¤¨Êý¡×～AI´ë¶È¤Ø¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÁö¤ë¡¢CxO¤¬º£¹Í¤¨¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬～
¡¦¤¸¤²¤ó ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥é¥¤¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ º´Æ£¿¿¼£ »á(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000081799.html)
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¸¤²¤ó¤ÎPMI¤ÏÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡©¡×～ M&A¸å¡¢¿ô¡¹¤Î»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿Åý¹ç¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´ËÆ ～
¡¦³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ Group CCuO ¾®ÎÓ ÀµÃé »á(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000081799.html)
¥Æー¥Þ¡§Å°Äì²òË¶¡ª³ÚÅ·29Ç¯¤ÎÄ©Àï¤ÈÊÑ³×¤ÎÊª¸ì～»þ²ÁÁí³Û1Ãû±ßÄ¶¤òDay1¤«¤éCxOÌÜÀþ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë～
¢£BNG¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BNG¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎCxO¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÀìÌç¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»Ù±çÎÎ°è
¡¦±Ä¶È»Ù±ç¡§±Ä¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹²þÁ±¤Ê¤É
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢PMO¹½ÃÛ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ê¤É
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó (DX)¡§DXÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½ÑÆ³Æþ¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹²þ³×¤Ê¤É
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡§¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦Àß·×¡¦³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ê¤É
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î³èÍÑ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºàºÎÍÑ¡¢ÅÐÏ¿»Ù±ç´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡
▮ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¢¸µÆóÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1975Ç¯À¸¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¶å½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ¹©³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢°ìÉô¾å¾ì¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Æ¡¢¿Í»ö¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¦¶âÍ»Ä£ÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢Âç¼ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¡¦³¤³°»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦¼ÒÄ¹¼¼Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢27ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡¢¼èÄùÌòºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£
¾å¾ìÄ¾Á°´ü¤Ë¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤ËBNG¥Ñー¥È¥Êー¥º¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£
¼¯»ùÅç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹Íý»ö¡¢¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£
▮ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
BNG¥Ñー¥È¥Êー¥º
¹ÊóÃ´Åö¡¡³ý¾ì