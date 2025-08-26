株式会社ベイクルーズより、新ブランド「Glyph / グリフ」がローンチ。
ファーストコレクションとなる2025AWは、
2025年9月5日(金)より公式オンラインストアにて予約開始、
店頭では9月12日(金)よりSpick & Spanニュウマン高輪店にて発売となります。
【Glyph Brand Concept】
Glyph(グリフ)は、ファッションを「glyph=文字/記号」として捉え、言葉にならない個性や意志を、服というかたちで表現するブランドです。
身にまとうものすべてが、あなたを語るメッセージになる。
Glyphは、そんな新しい"視覚言語"を提案します。
【AW2025 Debut Collection - THE GLYPH】
ファーストコレクションのテーマはブランドの原点である「THE GLYPH」。
ファッションの基礎をなす、オーセンティックなアイテムに個性を宿し、一つの服が複数の"表情=glyph"を持つようデザインしています。
あなたの中にある、まだ言葉にならない静かなる個性をかたちにしました。
【Glyph グリフDebut Collection - ローンチイベントのご案内】
この度、ファーストコレクションをお披露目するイベントを開催いたします。
本イベント期間中、新作の予約受注および当日ご用意があるものを、ささやかながら特別価格にてご用意しております。
どなたでもご来場いただけますので、ぜひこの機会に、Glyphの世界観をご体感ください。
さらに、同時開催で 「Hedie.+ ／ エディクロス」も一緒にお楽しみいただけます。
◼︎開催日時
9月5日（金）11:00～20:00(最終入場19：30）
9月6日（土）11:00～18:00(最終入場17：30）
◼︎会場
Gallery85.4
東京都渋谷区神宮前2-6-7
神宮前ファッションビル 1F
https://maps.app.goo.gl/CpYuZba2qev2xpT26
【販売スケジュール】
2025年9月5日(金) より公式オンラインストアにて先行予約受付開始
2025年9月12日(金)より公式オンラインストア、Spick & Span ニュウマン高輪店にて発売
Glyph公式オンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=1&q_skeywd=Glyph&q_mshop=0284)
Glyph公式インスタグラム(https://www.instagram.com/glyph__official/)
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/