株式会社ベイクルーズより、新ブランド「Glyph / グリフ」がローンチ。

株式会社ベイクルーズ

ファーストコレクションとなる2025AWは、

2025年9月5日(金)より公式オンラインストアにて予約開始、

店頭では9月12日(金)よりSpick & Spanニュウマン高輪店にて発売となります。

【Glyph Brand Concept】

Glyph(グリフ)は、ファッションを「glyph=文字/記号」として捉え、言葉にならない個性や意志を、服というかたちで表現するブランドです。

身にまとうものすべてが、あなたを語るメッセージになる。

Glyphは、そんな新しい"視覚言語"を提案します。

【AW2025 Debut Collection - THE GLYPH】

ファーストコレクションのテーマはブランドの原点である「THE GLYPH」。

ファッションの基礎をなす、オーセンティックなアイテムに個性を宿し、一つの服が複数の"表情=glyph"を持つようデザインしています。

あなたの中にある、まだ言葉にならない静かなる個性をかたちにしました。

【Glyph グリフDebut Collection - ローンチイベントのご案内】

この度、ファーストコレクションをお披露目するイベントを開催いたします。

本イベント期間中、新作の予約受注および当日ご用意があるものを、ささやかながら特別価格にてご用意しております。

どなたでもご来場いただけますので、ぜひこの機会に、Glyphの世界観をご体感ください。

さらに、同時開催で 「Hedie.+ ／ エディクロス」も一緒にお楽しみいただけます。

◼︎開催日時

9月5日（金）11:00～20:00(最終入場19：30）

9月6日（土）11:00～18:00(最終入場17：30）

◼︎会場

Gallery85.4

東京都渋谷区神宮前2-6-7

神宮前ファッションビル 1F

https://maps.app.goo.gl/CpYuZba2qev2xpT26

【販売スケジュール】

2025年9月5日(金) より公式オンラインストアにて先行予約受付開始

2025年9月12日(金)より公式オンラインストア、Spick & Span ニュウマン高輪店にて発売

Glyph公式オンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=1&q_skeywd=Glyph&q_mshop=0284)

Glyph公式インスタグラム(https://www.instagram.com/glyph__official/)

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/