税理士選びの構造的問題をテクノロジーで解決！全国10,000超の税理士から最適なパートナーを見つける「良い税理士」リリース

ガイドリー株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：宮田巧）は、全国10,000を超える税理士事務所の情報を掲載した税理士検索プラットフォーム「良い税理士」（https://e-zeirishi.com）のβ版の提供開始から約半年を迎え、正式サービスとして提供を開始したことをお知らせします。

AIクローリング技術により税理士事務所の最新情報を自動収集・更新し、起業家や中小企業経営者が「本当に良い税理士」を見つけられる環境を無料で提供します。

■従来の税理士選びが抱える根本的な問題と開発の背景

これまでの税理士選びは、多くの課題を抱えていました。

1. 知人紹介の限界

税理士選びの主流である知人からの紹介は、実は大きな問題があります。紹介してくれる知人自身も、その税理士が本当に優秀かどうかを正確に判断できているわけではありません。さらに、知人にとって良い税理士が、必ずしも自分の事業にとって最適とは限りません。業種、規模、成長フェーズが異なれば、求める税理士の専門性も大きく変わるからです。

2. 既存紹介サービスの構造的欠陥

従来の税理士紹介サービスは、税理士側に高額な紹介フィー（年間数十万円から数百万円）を課しているため、本当に実力のある税理士ほど参加しない傾向にあります。結果として、一部の税理士のみが掲載され、利用者は限られた選択肢の中から選ばざるを得ない状況でした。

代表取締役の宮田巧が自身の起業体験の中で、「良い税理士に出会うことの難しさ」を痛感したことがサービス開発のきっかけです。「起業家や中小企業経営者が、本当に自分に合った税理士を、透明性を持って選択できる環境を作りたい」という想いから、「良い税理士」の開発に至りました。

■テクノロジーの力で税理士選びを革新

「良い税理士」は、最新のテクノロジーを活用して従来の課題を根本的に解決します。

1. 全国の税理士を網羅的に掲載

AIクローリング技術により、全国47都道府県の10,000を超える税理士事務所の情報を自動収集・掲載。従来のサービスのように限られた税理士だけでなく、実力ある税理士も含めた幅広い選択肢を提供します。

2. 厳選された税理士への深掘りインタビュー

掲載税理士の中から特に実績と専門性に優れた税理士を選りすぐり、詳細インタビューを実施。各税理士の強み、専門分野、対応方針、実際の事例を深掘りして、利用者が本当に必要な情報を提供します。

3. AI診断と専門コンサルタントによるダブルチェック

利用者の事業内容、規模、課題をAIが分析して最適な税理士をピックアップ。その後、専任コンサルタントが人間の目でマッチング精度を検証し、真に最適な税理士を推薦する仕組みを構築しています。税理士を探している方は完全無料でご利用いただけます。

4. 破格の掲載料金・成果報酬料金で良質な税理士を確保

テクノロジーの力で運営コストを大幅に削減することで、税理士側の掲載料金・成果報酬料金を従来サービスと比べて大幅に抑制。これにより、これまで紹介サービスに参加しなかった優秀な税理士も積極的に参加し、利用者により良い選択肢を提供できています。

■主な機能

■今後の展望

- 詳細検索機能: 地域、専門分野、料金体系、事務所規模等での絞り込み検索- 税理士事務所詳細情報: 代表者情報、サービス内容、料金体系、実績等を詳細表示- AI診断機能: いくつかの質問に答えるだけで、利用者に最適な税理士タイプを診断- 税理士インタビュー記事: 実際の税理士法人への詳細インタビューで、深い専門情報を提供- 専任コンサルタント推薦: AIの分析結果を専門コンサルタントが検証し、最適な税理士を推薦

今後は掲載税理士数のさらなる拡充を図るとともに、税理士へのインタビュー記事の充実、マッチングデータを活用したAI診断機能の精度向上など、「最適な税理士選び」をさらに支援する機能の拡張を予定しています。

■サービス概要

■運営企業

本件に関するお問い合わせ先

- サービス名: 良い税理士- URL: https://e-zeirishi.com- 正式サービス開始日: 2025年8月26日- 利用料金: 無料（税理士を探している方）- 掲載税理士数: 10,000事務所超（2025年8月時点）- 対応地域: 全国47都道府県- 会社名: ガイドリー株式会社- 代表取締役: 宮田巧- 設立: 2025年5月- 所在地: 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西二丁目1-2 木NINARU BLDG.- 事業内容: デジタル技術とAIを活用した中小企業支援サービスの開発・運営- URL: https://guidly.jp- ガイドリー株式会社- 担当：宮田巧（代表取締役）- E-mail：support@guidly.jp- URL：https://guidly.jp