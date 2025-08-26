MySauna、海外市場向けに英語版ホームページを開設

株式会社MySauna

サウナ製造・販売を手掛ける株式会社MySauna（東京都千代田区）は、海外の顧客やパートナー企業への情報発信を強化するため、英語版公式ホームページを新たに公開しました。

同サイトでは、MySaunaが提供する家庭用・業務用サウナの製品情報、施工事例、技術的特徴、そして日本の木材文化を活かしたものづくりへのこだわりを、英語で紹介しています。

日本の職人が積み上げてきた歴史的な技術と品質の高さが、MySaunaのDNAとなっており、海外のお客様へも、MySaunaの魅力が伝わるよう、今回、英語版のWEBサイトの公開に至りました。

◇MySauna海外版公式サイトURL： https://en.my-sauna.jp/

MySaunaは、日本の伝統的な木材文化と職人の匠の技を活かし、品質と安全性にこだわったサウナ製品を提供してまいりました。

これまで国内では、多くのお客様から「耐久性が高く、安心して使えるサウナ」としてご好評いただいております。

今回の英語版サイトの公開は、国内で培った確かな技術と品質をベースに、日本の優れた技術者たちの情熱と技術力を海外にも広く伝えていきたいという、弊社創業当初からの強い想いがあり、公開する運びとなりました。

海外市場においても、MySaunaの製品が快適で安全、そして高品質なサウナ体験を提供できることを知っていただくための重要な一歩となります。

今後、MySaunaは海外でのブランド認知向上とビジネス拡大を目的に、国際的な展示会への出展を予定しています。これにより、現地のパートナー企業や顧客との直接的な交流を深め、製品の魅力や技術力をさらに広く伝えていきたく思っております。展示会での出会いを通じて、グローバルな市場での存在感を一層高め、世界中の人々に日本の高品質なサウナ文化を届けてまいります。

■世界最大のサウナ・スパ・プール設備 展示会 「aquanale 2025」

2025年10月28日 ～ 2025年10月31日

開催地：ドイツ・ケルン

公式サイト（英語） ：https://www.aquanale.com/

■MySaunaについて

国産品質にこだわる、自宅・事業用サウナの専門メーカーとして、私たちは旅館、ホテル、温浴施設、マンション、戸建て、別荘など、多様な空間に最高品質のサウナをご提供しております。

近年、心と身体の癒しの場として、サウナはますます重要な存在となっています。

弊社のサウナは、最高温度110℃、セルフロウリュ対応の高性能設計を採用しながらも、家具のようにシンプルかつ洗練されたデザインで、容易に設置が可能です。

確かな品質と快適性を兼ね備えたサウナで、贅沢なリラクゼーション空間をお届けいたします。

【会社概要】

企業名 ：株式会社MySauna

代表者 ：代表取締役 小原 錫満

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

ショールーム ：東京都千代田区西神田2-3-3 三久ビル１０１号室

電話番号 ：03-6686-4674

ホームページ ：https://my-sauna.jp/

メールアドレス：info@my-sauna.jp