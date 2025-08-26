【9/1開始】クラウドファンディング『PITCH to PLATE 第2弾 ー ココロとカラダで挑む！水戸シルエラの農業チャレンジ』をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、FC QOL MITO CIRUELA （茨城県水戸市、以下水戸シルエラ）のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1068/invest/750/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（水戸シルエラより）

PITCH to PLATE第2弾は、関東リーグ所属の女子サッカークラブ「水戸シルエラ」が挑む、のらぼう菜栽培を中心とした農事業立ち上げプロジェクトです。

立ち上げるのは、冬に旬を迎える希少な地場野菜・のらぼう菜の産地作り。選手が自ら育て、地域の食卓へ届けます。 サッカーと農業── 一見異なるフィールドのようでいて、どちらも努力の積み重ねと地域の支えがあってこそ成り立つ挑戦です。

わたしたち「水戸シルエラ」は茨城県水戸市を拠点に、仕事や学業と両立してプレーを続ける選手たちで構成されています。豊富な資金や環境に恵まれているわけではありませんが、限られたリソースを創意工夫で活かし、クラブ一丸となって挑戦を続けるのが特徴です。

農業は、土・太陽・水（雨）という大自然の資本を無償で使える稀有な事業です。潤沢な予算を持たない私たちだからこそ、初期投資を抑え、ゼロから始められる農事業に挑みます。

水戸シルエラは「地域社会に夢と希望を与える」という使命を掲げ、地域に根ざした活動を大切にしてきました。ここに加わるのが、「PITCH to PLATE」という新しいアスリート像です。

競技を通じて培った体力や影響力、そして高い栄養意識を持つアスリートが、農業に関わることで地域の食と暮らしを支える存在になる──。

その姿は、都市と地方をつなぎ、農業に関心を持つきっかけや参加のハードルを下げる「ロールモデル」にもなります。地域に愛されるクラブであるシルエラだからこそ、この取り組みは自然で、力強い意味を持つ挑戦なのです。

この挑戦は、PITCH to PLATE第1弾キャプテン・黒川淳史（埼玉・嵐山町）から託されたのらぼう菜の種から始まりました。のらぼう菜は寒さに強く、冬の食卓に彩りを添える伝統野菜です。黒川キャプテンが地元で大切に育ててきた種が、水戸の地へ渡り、次の挑戦として花開こうとしています。

「選手が育て、地域で食べ、地域が元気になる」

その循環をシルエラが受け継ぎ、さらに広げていきます。

水戸シルエラの目標は明確です。「関東2部から1部、そして、なでしこリーグへ」

そのためには、選手が安心して競技を続けられる環境と、クラブを支える新しい仕組みが必要です。私たちが挑む「のらぼう菜」栽培は、単なる地域活動ではありません。農業で収益を上げ、選手の活動資金やクラブ運営に還元することで、サッカーに集中できる環境を自分たちの手で作る挑戦です。地域とともに育てたのらぼう菜が、クラブの成長を後押しし、チームを一段上のステージへ押し上げる力になります。

「農業で稼ぎ、チームを強くする。そして、なでしこリーグへ」

その道のりを、選手・地域・サポーターで一緒に切り拓きましょう。畑での種まきや収穫体験、選手と一緒に汗をかく時間も準備しています。農業でチームを強くする。そして、なでしこリーグへ。あなたの応援が、この挑戦を前に進めます。 みなさんと一緒に、その未来を作っていきましょう。

水戸シルエラ選手一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1068/invest/750/detail

開始へ向けて以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2025年9月1日（月）10:00～9月30日（火）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額と資金使途

第1目標 30万円 ：水戸シルエラファームの立ち上げ開始費用、生産拠点整備費用

第2目標 40万円 ：栽培・収穫体制の強化

第3目標 50万円 ：仲間を増やし、取り組みをサステナブルにするための費用

【会社・団体概要】

◆一般社団法人 QOLレディース

所在地：茨城県水戸市赤塚 1-2067-3 コーキビル 2F

設立日：2022年2月1日

代表者：木村 奈菜

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：fcqol.mito.ciruela@gmail.com

一般社団法人 QOLレディースは、FC QOL MITO CIRUELA (社会人女子サッカーチーム）の運営母体です。

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。